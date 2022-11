Koncert v chebském muzeu bude mít chebský rodák Hynek Tomm. Spolu s vystoupením se mohou posluchači těšit i na křest jeho nového dvojitého CD.

Hynek Tomm bude mít koncert k výročí od vydání prvního CD. | Foto: archív Hynka Tomma

Je to 5 let od toho, kdy odešla jeho maminka do jiného světa, a je to také 20 let od vydání jeho prvního CD. Na konci září slavil výročí první desky na galakoncertu v divadle na Maninách. I když v Chebu nežije, srdcem je podle svých slov stále Chebák a vždy se do svého rodného města rád vrací. Na koncertu zazní nejenom nejnovější, ale samozřejmě i jeho nejznámější skladby. Zároveň se mohou všichni návštěvníci těšit na to, že od zpěváka obdrží nové CD jako dárek. Koncert se tu odehraje 20. listopadu od 14 hodin v Muzeu Cheb. Vstupné je 200 korun.