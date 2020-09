Výstavkou historických hasičských fotografií a předmětů osobní výstroje hasičů si ve vestibulu spolkového domu sadovští občané připomenuli založení dobrovolného hasičského sboru před 130 lety.

V Sadově si připomněli hasičské výročí. | Foto: archiv L. Levka

Sbor dobrovolných hasičů v Sadově byl založen v době, kdy už v obcích nejbližšího okolí byly hasičské sbory ustaveny. Například v Ostrově v roce 1871, v Hroznětíně 1873, v Boru 1883, ve Stráni 1884, v Hájku v roce 1887. V Sadově si hospodářský rozvoj obce vyžádal založení sboru v roce 1890. Přispěla k tomu i vytížená železniční trať Buštěhradské dráhy s parním provozem, povrchové i hlubinné těžby uhlí a zprovoznění plavírny kaolinu. Ihned po založení sbor vstoupil do Zemské ústřední hasičské jednoty a byl začleněn do Ostrovské okresní hasičské jednoty číslo 56, která v té době sdružovala již osm hasičských sborů. Byly to sbory z Květnové, Moříčova, Dolního Žďáru, Radošova a již zmíněné sbory z Ostrova, Hájku, Boru a Stráně. Dohromady měla jednota 422 činných členů. Prvním velitelem sboru v Sadově byl Ludwig Troharsch, učitel z místní části Podlesí. Taktéž se hasiči stávají členy pohřební pokladny zemského svazu.