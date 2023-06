Muzeum historie stáčení minerálních vod a firmy Mattoni zve k večerní návštěvě ve dnech 2. a 3. června.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Při příležitosti Festivalu muzejních nocí bude muzeum v Kyselce u Karlových Varů otevřeno až do 22 hodin a pro všechny návštěvníky v tyto dny zdarma. Ve večerních hodinách má rekonstruovaná budova Löschnerova pavilonu obzvláště kouzelnou atmosféru.

Do sbírky Mattoni Muzea v letošním roce přibyly historické dokumenty a dobové reálie, jako jsou fotografie, certifikáty ochranných známek, obchodní korespondence, mapy a projekty realizovaných i nerealizovaných staveb. „Nejvzácnějším vystaveným předmětem v muzeu je výroční medaile Heinricha von Mattoni z 1. března 1905 odkazující na 40 let jeho podnikání. V expozici najdete také originální historické láhve minerálky, repliku stáčecího aparátu a originální vybavení stáčírny, která se v minulosti v Löschnerově pavilonu nacházela,” zve do muzea jeho ředitel Ladislav Sýkora.

Děkujeme za příspěvek od Kristýny Michálkové