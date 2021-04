Suroviny:

Celozrnný toustový chleba,

uzené tofu,

červená paprika,

malá plechovka cizrny,

cibule, česnek, zelené bylinky nebo baby špenát,

hnědé žampiony, kurkuma, rostlinné mléko, muškátový oříšek, olej, černá sůl a pepř

Postup:

Velikonoce si málokdo umí představit bez nádivky. A já vám dnes poradím, jak ji připravit čistě rostlinně, a přesto chutně. Nakrájejte si celozrnný toustový chléb na kostičky a lehce zakapejte rostlinným mlékem, do kterého jste přidali trošku kurkumy pro chuť i barvu. Cibuli nakrájejte nadrobno. Na oleji opečte cibuli, uzené tofu a žampiony nakrájené na kostičky. Pokud nemáte rádi houby, vynechte žampiony a přidejte více uzeného tofu.

Do správné nádivky patří zelené bylinky mladé kopřivy, libeček, petržel, popenec, kozí noha… Ale pokud jsou Velikonoce brzy a nic ještě neroste, můžeme použít čerstvý baby špenát. Bylinky či nasekaný špenát přidáme do pánve k uzenému tofu a chvíli podusíme.

Vodu z cizrny si přelijeme do šlehací nádoby a vyšleháme jako bílky. Opravdu to funguje stejně jako bílkový sníh. V cizině se této vodě říká aquafaba a lze ji použít i na výrobu sladkých pokrmů. Do vyšlehaného sněhu z cizrnové vody vmícháme kurkumu, nakrájený toustový chléb, směs z pánvičky, cizrnu, jednu červenou papriku na kostičky (nemusí být, ale dělá to pěknou mozaiku), utřený česnek, tři lžíce oleje, muškátový oříšek, černou sůl (pro vaječnou chuť), opepříme. Vložíme do vymazaného a vysypaného pekáčku a zvolna pečeme ve vyhřáté troubě na 180 stupňů asi 30 minut. Podáváme se zeleninovým salátem.

Nezapomeňte dát ostatním čtenářům vědět, jak vám chutnalo a dejte receptu svůj hlas ZDE. Stihli jste pokrm vyfotit dříve, než jste si na něm pochutnali? Pošlete nám jeho snímek a my jej rádi k receptu přidáme. Pokud máte své vlastní rodinné jarní recepty, neváhejte nám je zaslat na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz a my o ně rádi naši kuchařku rozšíříme.



Přejeme dobrou chuť!