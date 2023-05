Začalo to dnem, kdy probíhalo tradiční čištění řeky Ohře. Přes ranní nepříjemný déšť se dva členové OS Rokršti z.s. Cheb vypravili uklidit levý břeh řeky ve směru od viaduktu až do Tršnice.

Úklid v Chebu. | Foto: Deník/ Redakce

Bylo to již čtvrtým rokem, ale tentokrát bez dětí. Moc se na to těšily, ale déšť rozhodl. V krátkém úseku podél řeky měli během chvilky plné 2 pytle. Vysypali je do připraveného kontejneru a po cestě zpět pro další pytle objevili pod viaduktem další neuvěřitelné množství odpadu. Jaroslav Ševčík ze sdružení je člověk velice aktivní, a tak hned následující den žhavil telefony.

Volal na Město Cheb - odbor životního prostředí, Chetes, Správu železnic, Městskou policii Cheb. Ano, tento s odpuštěním binec udělaly osoby bez domova, které se pod jedním z oblouků viaduktu v lokalitě nedaleko zdejší zahrádkářské kolonie zdržují. Ví se o nich, už se to i řešilo, ale zkrátka nejsou lidi, kdo by to pravidelně kontroloval a hlavně uklízel. A tak nakonec vznikla dohoda. Chetes přistaví velkoobjemový kontejner a dodá pytle a ochranné pomůcky a členové sdružení Rokršti zorganizují ze svých řad dobrovolnou brigádu. Zapojí se městská policie a ruku k dílu připojí i zmínění bezdomovci.

Na svátek čarodějnic, přesněji 30. dubna od rána přálo i sluníčko. Sešlo se tu celkem 12 dobrovolníků - členů sdružení Rokršti v čele s předsedou, kdy kromě táborových vedoucích přišli i zástupci z řad rodičů. Dostavili se rovněž dva příslušníci, přesněji příslušnice a příslušník městské policie, a skutečně se do práce zapojily i dvě osoby, které se v tomto prostoru zdržují.

Za necelé tři hodiny byl ohromný kontejner plný po okraj. Co všechno se tam objevilo raději popisovat nebudeme, nicméně zmínit by se mělo i pár injekčních stříkaček. Naštěstí k žádnému zranění nedošlo, všichni se chovali hodně obezřetně. Městská policie garantovala, že bude na dodržování pořádku v této lokalitě dohlížet.

Děkujeme všem složkám a firmám, že se podařilo splnit náš úkol, aby bylo podél řeky čisto a občané, kteří prochází touto krásnou cestou, se mohli jen kochat pěknou krajinou. Právem se tedy můžeme těšit na příští rok, kdy se bude břeh řeky čistit mnohem veseleji. Opravdu bude?

Za příspěvek děkujeme paní Jarce Rymešové.