Obě soutěže proběhly velice dobře. Jak v Chebu, tak i ve Skalné jsme připravili taneční sál a parket na výbornou. To si moc pochvalovaly i taneční páry a přišly přímo za mnou poděkovat za tak krásně připravenou soutěž, a pak hlavně jak byly připraveny taneční plochy. Vysvětlil jsem jim, že poděkování určitě patří jak Kulturnímu centru Svoboda v Chebu, tak i vedoucímu sportovní haly ve Skalné. Na této soutěži nechyběli ani tanečníci z ATK Standard Cheb a taneční školy Vladimíra Hány. V sobotu v juniorské kategorii třídy E si Kristián Pospíšil se Soňou Orsakovou vybojovali 2. místo ve standardních tancích a 3. místo v latinskoamerických tancích. Tento taneční pár si druhý den ve Skalné zopakoval ve standardních tancích 2. místo a při svém zlepšeném výkonu v latinskoamerických tancích zvítězil. A tak zlaté medaile o body do vyšších tanečních tříd putovaly do Chebu. Na snímku je Soňa Orsaková a Kristián Pospíšil.