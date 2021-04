Několik krokusů rozkvetlo v centru Františkových Lázní.

Několik krokusů rozkvetlo v centru Františkových Lázní. | Foto: Mária Cibová

Krokusy kvetou na jaře ihned poté, co sleze sníh nebo rozmrzne půda. Tvoří často bohaté trsy a hodí se do trávníků, pod keře a do skalek. Podzimní šafrány mají stejné uplatnění, pouze kvetou jinou dobu. Krokusy kvetou brzy na jaře, šafrány naopak na podzim v září až říjnu. Šafrány se vysazují v létě, krokusy na podzim. Další název pro krokusy je šafrán.