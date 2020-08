Vítězem turnaje v lidském stolním fotbale, tedy Lomihnátu, se stalo v sobotu v nafukovací aréně na hřišti v Karlových Varech – Počernech družstvo sousedního Jenišova, které neztratilo v turnaji ani jeden bod.

V Karlových Varech-Počernech se konal turnaj v lidském stolním fotbale, Lomihnát. | Foto: archiv pořadatelů

I když blízko tomu, aby se tak nestalo, byli druzí v pořadí, tedy tým složený převážně z místních borců s názvem Překvapení. Ještě minutu před koncem totiž domácí tým vedl 5:4, ale po zbytečných chybách vlastního brankáře dokázali Jenišovští otočit skóre ve svůj prospěch na 6:5. Třetí skončily Rychlé střely tvořené místní rodinou Radky Králíkové a Honzy Radáče a jejich přátel. Pěkné čtvrté místo obsadilo družstvo nazvané Felix, které nasadilo do středu zálohy tři krasavice. Bylo se opravdu na co dívat! Turnaj proběhl v pohodě a klidu. Ceny připravil do turnaje Spolek přátel Počeren a Josefa Loschmidta a spříznění karlovarští keramici. Po turnaji Jenišovští zůstali v místní klubovně a oslavovali s neutuchající pěveckou vášní své vítězství, jen co se do nich vešlo. Gratulujeme! Pořadatelé děkují všem, kteří se na akci podíleli, především Milanovi Petříkovi a bratrům Ivaninovým z Počeren. Děkujeme rovněž všem účastníkům, kteří přes špatnou předpověď počasí neváhali přijít a zúčastnit se. Stejně tak všem divákům. Už za týden budeme pořádat akci Loučení s prázdninami, která je zaměřená na děti, jejich dovednosti a také logiku. (ab)