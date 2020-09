Každoroční symbolická vzpomínka na slavného krásensko-bečovsko-karlovarského hudebního skladatele, kapelníka, světoběžníka Josefa Labitzkého se uskuteční v sobotu 19. září v čase 16.16 hodin „ve stínu Labitzkého lip“ na drahovickém hřbitově v Karlových Varech.

Každoroční symbolická vzpomínka na Josefa Labitzkého se uskuteční v sobotu. | Foto: archiv B. Hájka

Vzpomínkové zastaveníčko bude opět jedinečné. Po smyčcích Orchestru Caecilia (2018) a Kvartetu pozounů KSO (2019) přislíbil účast svou violou skvělý mladý slovenský hudebník Matúš Vaňuga. I když je již několik let členem KSO a v Karlových Varech založil dokonce rodinu, širší rodinné zázemí má v Košicích a to je docela blízko do historického Bardějova, kde se narodil a bude připomenut jubilující slovensko-maďarsko-německý skladatel Béla Kéler (1820 – 1882), mistr valčíku, dirigent lázeňského orchestru ve Wiesbadenu a dalších orchestrů v celé Evropě. Vydaří-li se počasí, těšíme se na výjimečný zážitek.