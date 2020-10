Vyberte si na Designcampu tu pravou střední školu

Čtenář reportér





Již podruhé připravila galerie SUPERMARKET wc kreativní kurz, který provede mladé lidi současnými designovými obory. Tvůrčí kurz pro mládež od 12 let s názvem DESIGNCAMP se uskuteční od 12. 10. do 16. 10. 2020 v Karlových Varech. Nabídne zážitek kreativního setkání s designéry a jedinečnou možnost poznat na vlastní kůži, o čem umělecké obory doopravdy jsou. Přihlášky na podzimní camp najdete v Aktualitách na webu www.supermarketwc.cz. Přihlášení do 2. 10.

Designcamp. | Foto: repro Deník