Ojedinělou výstavu, nazvanou „Malá, ale naše“ mapující historii zaniklé porcelánky ve Stružné, mohou do konce ledna shlédnout návštěvníci Krajské knihovny Karlovy Vary. Třetí nejstarší porcelánka v Čechách byla založena v roce 1803 Christianem Nonnem, který v Čechách původně provozoval manufakturu v Klášterci nad Ohří. V 19 století se v někdejším Kysiblu, nyní Stružné, vyrábělo stolní nádobí, krajáče na mléko, lázeňské pohárky, figurky, hračky nebo luxusní vázy.

V roce 1945 je manufaktura znárodněna a dále funguje v rámci národního podniku, od roku 1958 spadá pod Karlovarský porcelán. Porevoluční období pak znamená konec výroby porcelánu ve Stružné. V roce 1997 je výroba definitivně zastavena a výrobky a stroje rozprodány. Ztroskotávají i snahy o obnovu provozu. K ilegální demolici objektu dochází v říjnu 2013, kdy pachatel bez souhlasu majitele i stavebního úřadu rozebírá a následně rozprodává kovové součásti budov i dřevěné trámy.

Návštěvníci výstavy uvidí kromě desítek fotografií zachycujících výrobu porcelánu také pracovní deník malíře Josefa Brauna z roku 1938, seznámí se s technologií přípravy porcelánové hmoty i sortimentem manufaktury ve Stružné. K nejzajímavějším exponátům patří ukázky růžového porcelánu, který se zde začal vyrábět v roce 1982 nebo soupravy Kobalt. Ty patřila do portfolia porcelánky do roku 1974. Nechybí ani ohnivzdorný porcelán Asmonit vyvážený do zemí bývalého SSSR nebo obří lázeňský pohárek vytvořený v limitované edici ke 170. výročí založení porcelánky ve Stružné. Autory a kurátory výstavy jsou Štěpánka Götzová a Antonín Foglar.

Andrea Bocková