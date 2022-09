Organizátorem akce byli zastupitelé obce Úherce. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích - od 3 do 9 ti let věku a od 10 ti do 15 ti let věku. Start závodů byl v 9 hodin a v 11 hodin byl závod ukončen. Následovalo vyhlášení vítězů s tímto výsledkem: V kategorii do 9 ti let na prvním místě stanuly hned tři děti, a to Daník Dušek, Mila Ješkeová a Matyáš Mottl. Na druhém místě skončil Martin Bebr. V kategorii starších dětí vyhrála Kristýna Bebrová, na druhém místě se umístila Vendy Svobodová a na třetím pak Stanislav Dušek a Amelie Ješkeová. Sponzorem akce byla Obec Úherce, která mimo cen zajistila i občerstvení závodníků. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se na organizaci podíleli.