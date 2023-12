Za podpory kraje probíhá na Gymnáziu Sokolov projekt Move for help

Přimět se k pohybu a tím podpořit zdravotní a sociální služby v regionu. To je ve zkratce myšlenka projektu „Move for help“, do kterého se zapojilo Gymnázium Sokolov. Studenti si za vykonanou pohybovou aktivitu – běh, jízdu na kole nebo chůzi v aplikaci vygenerují body, za ně získají finanční ohodnocení, jež studenti přemění na finanční dar. Ten bude následně věnován charitativním partnerům projektu. Karlovarský kraj věnuje na podporu aktivity dar ve výši 50 000 korun.

Gymnázium Sokolov. | Foto: gymso.cz

„Na jednom z posledních zasedání Rady jsme schválili poskytnutí daru Gymnáziu Sokolov, které nás oslovilo s žádostí o spolupráci. Každou iniciativu, která motivuje mládež ke sportu, zdravějšímu způsobu života a týmové práci, vítáme a velmi rádi podpoříme. Vedle toho má projekt i společenský přesah a studenti vysportovaný finanční obnos rozdělí mezi charitativní organizace. Za Karlovarský kraj jsme jako možného příjemce daru navrhli společnost Hospic Sv. Jiří v Chebu,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. V rámci projektu budou dále podpořeny STŘÍPKY, zapsaný spolek (Domácí hospic Motýl), Denní centrum Mateřídouška, z. ú. a regionální pobočka sociální práce společnosti Člověk v tísni, o. p. s. pro Karlovarský kraj. Pilotní ročník soutěže odstartoval 1. listopadu 2023 a potrvá až do června 2024. Gymnázium Sokolov plánuje projekt každoročně opakovat a realizovat jej po jednotlivých ročnících. Předání daru poté proběhne na konci školního roku během slavnostního vyhlášení výsledků projektu. Jarmila Ivasková