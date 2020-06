V pátek 26. června opět prokoukne nevzhledný podchod u galerie barvami a kreativními nápady Karlovaráků. Tvůrčí odpoledne zahájí od 14 hodin Streetartový workshop, který zaujme především teenagery a dospělé. Kursovné stojí 200 Kč. “Designérka Jitka Kopejtková vás provede základy street artu, vyberete si a vyzkoušíte jednu z technik, přímo v našem “ateliéru” na ulici”, říká Lukáš Lerch z galerie SUPERMARKET wc.

Galerie SUPERMARKET wc pečuje o okolí galerie již 15 let. “I když to vůbec není snadné a narážíme na řadu překážek, je pro nás nezbytné vytvářet a formovat prostor kolem nás a vtahovat do našeho nadšení i další lidi,” říká Tereza Vlašimská, spoluzakladatelka a předsedkyně spolku PROTEBE live, který galerii provozuje.



Do dalšího zkrášlování podchodu u galerie se zapojí i děti. Od 15 hodin začíná tradiční Street Art Free Jam a zároveň s ním mnoho dalších tvůrčích dílen pro děti a dospělé. “Letošní dílny jsme propojili superprázdninovým tématem vody a vzduchu,“ přibližuje akci Eliška Failová ze SUPERMARKETu wc a pokračuje, ”připravena je dílna značky Woodmaid, na níž si ze dřeva a barev vykouzlíte lodičku, ale také Přírodní dílna, kde si navrhnete své speciální designové plavidlo z přírodních materiálů.” Vytvořit si budete moci i vlastní snový Závěs z obláčků a dřívek do pokojíku s motivy oblaků, kapek nebo vánku.



Lákadlem odpoledne je i Workshop v pohybu s Eliškou Failovou od 15:00, určený rodičům a dětem, kde se naučíte úplně jednoduché prvky párové akrobacie a při tom si krásně protáhnete svaly a také upevníte vzájemnou důvěru. Během odpoledne jsou připraveny i další hry a dílny. Zážitkový den pro celou rodinu bude zakončen Minidílnou na výrobu duhového deště od 18:00 a večerní přednáškou Historie a principy street artu s Jitkou Kopejtkovou od 19:00.



Odpoledne hudebně doprovodí Teodor Kravál. Podrobný program najdete na webu www.supermarketwc.cz nebo na fb stránce. Vstupné na vybrané dílny se pohybuje 50 Kč do 100 Kč (info na místě) nebo si můžete koupit “odpolední vstupenku” za 160 Kč na veškeré dílny a workshopy.

PROGRAM ZAŽIJ PODCHOD JINAK!

14.00 - 16.00 STREETARTOVÝ WORKSHOP

vedený Jitkou Kopejtkovou určený pro veřejnost (vstup 200 Kč)

15.00 - 18.00 BLOK DÍLEN

Na vlnách - vyrob si svou dřevěnou loďku s dílnou Woodmaid

Přírodní dílna - navrhneš říční plavidlo jen z přírodních materiálů?

Závěs z obláčků a dřívek - vytvoř si vlastní snový závěs do pokojíku technikou akvarelu s motivy oblaků, kapek nebo vánku.

Street Art Free Jam - chceš si zkusit opravdové sprejování na zeď?



15.00 - 16.30 DÍLNY DĚTI DĚTEM

Malování na kamínky - pomaluj si oblázky vylovené z vody, které pak můžeš ukrýt po městě jako malý poklad

Mini origami - slož si s námi ptáčka nebo loďku z papíru



16.00 - 17.30 WORKSHOP V POHYBU

Pojď si zalítat! - workshop základů párové akrobacie pro rodiče s dětmi, při němž si krásně protáhnete svaly a také upevníte vzájemnou důvěru



18.00 - 18.30 ZÁVĚR DĚTSKÉHO PROGRAMU

Minidílna na výrobu duhového deště, který následně spustíme ze střechy galerie



19.00 - 20.30 PŘEDNÁŠKA HISTORIE A PRINCIPY STREET ARTU

Přednáší Jitka Kopejtková (*1973) Česká fotografka a designérka, která svou tvůrčí činnost zaměřuje na new street art.

Tereza Dvořáková, PR a marketing