Naše škola je veřejnosti velmi dobře známa svým sportovním duchem a úspěchy, kterých naši žáci dosahují v soutěžích napříč celou republikou. Nicméně v předcházejících týdnech jsme se mohli přesvědčit, že nemáme v žákovských řadách jen skvělé sportovce, ale také nadanou chemičku a odborníka na zeměpis.

Účastníci soutěží. | Foto: ZŠ Masarykova v Ostrově

Již v únoru se konalo školní kolo Chemické olympiády, v němž zvítězila Stella Musilová (9.A) a postoupila tak do okresního kola konaného 5. března na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. Stella s velkým bodovým náskokem zvítězila a vydala se reprezentovat i do kola krajského. 25. března na Gymnáziu v Chebu proběhlo i toto klání mladých nadaných chemiků. S neuvěřitelným bodovým náskokem na soutěžící na 2. místě (8,5 bodu) Stella opět zvítězila a přidala tak mezi řadu úspěchů žáků naší školy jeden dlouhou řadu let neviděný.

Začátkem roku se konalo školní kolo také v Zeměpisné olympiádě. V kategorii 8. a 9. ročníků postoupili do okresního kola Vojta Nesrsta (8.A) na 1. místě, na místě 2. Saša Derevyanko (9.A) a na místě 3. David Vorlíček (8.A). I v tomto kole, které se uskutečnilo opět na PČG v KV, se chlapcům dařilo: Vojta obsadil 3. místo a Saša 4. místo. Oba si vybojovali postup do krajského kola na Gymnáziu v Sokolově. Vojta nakonec krajské kolo vyhrál a náš kraj bude ve své kategorii reprezentovat v celorepublikovém kole v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na konci dubna. Držíme mu palce!

Jsme na naše žáky moc pyšní a děkujeme jim za skvělou reprezentaci. Poděkování patří také paním učitelkám Mgr. Zdeňce Šetkové a Mgr. Janě Tomkové, které všechny žáky na soutěže poctivě připravovaly.

Za ZŠ Masarykova Ostrov Lenka Čalounová