Hlavním cílem a smyslem soutěže je rozvíjení zájmu o zpěv, vyhledávání talentů, jejich další odborné vedení a pomoc při uplatnění nejlepších účastníků v hudební praxi.

Na finálovém koncertě, který je přístupný veřejnosti, se představí devět nejlepších zpěvaček a zpěváků vzešlých z prvního, výběrového kola. Do toho se přihlásilo neočekávaných osmatřicet zájemců. Předsedou poroty, jež vybrala devět nejlepších, byl hudebník Milan Krajíc, který je rovněž lídrem skupiny M. K. Collective, která finalisty doprovodí. Živá kapela finalisty doprovází vždy ve druhé ze soutěžních písní od roku 2005.

Za připomenutí stojí, že v minulých letech v soutěži Karlovarský hlas zvítězili dnes úspěšní zpěváci jako například Petra Brabencová, Linda Milotová či finalisté celostátní soutěže Česko hledá SuperStar Bára Zemanová a Zbyněk Drda.

Výkony finalistů hodnotí porota, jíž předsedá právě Zbyněk Drda, dalšími členy jsou zpěvák Martin Růža, který rovněž v rámci finálového koncertu vystoupí jako host. Členkami poroty jsou dále zpěvačky Beego Shea, Mirka Lendělová a Kateřina Bodláková.

„Od roku 2017 si účastníci výběrového kola odnášejí profesionální videonahrávku svého vystoupení, která jim poskytuje zpětnou vazbu a mohou nadále využít k sebeprezentaci. Posilujeme tím tak myšlenku celé soutěže, podporovat mladé začínající zpěváky v jejich rozvoji. Téhož roku byla poprvé vyhlášena také Cena diváků, kteří tak měli možnost svým hlasem ovlivnit vítěze této ceny. Toto hlasování se stalo mezi publikem velmi populární, tudíž i letos budou moci zvolit svého vítěze,“ upozorňuje ředitelka soutěže Helena Plitzová.

Novinkou letošního koncertu finalistů je živé možnost sledovat koncert na internetu. Organizátoři vzhledem k aktuální covidové situaci připravili tuto variantu sledování finále pro všechny, kdo by měli obavu nebo ztížené podmínky pro přímou návštěvu koncertu. Zájemci o tuto možnost mohou finále sledovat na kanále YouTube na odkazu https://youtu.be/rxeJnhWXI2k nebo prostřednictvím stránek soutěže na adrese https://www.karlovarskyhlas.cz/karlovarskyhlas-finale. Koncert startuje v sobotu 27. listopadu od 19. hodin.

Soutěž finančně podporují Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary a další sponzoři.



Seznam finalistů:

1. Julie Nosková, 18 let, Jindřichův Hradec

2. David Pejčoch, 17 let, Čakovice u Týnce nad Sázavou

3. Adéla Svobodová, 18 let, Vodná, Bečov nad Teplou

4. Kateřina Doubravová, 18 let, děčín

5. Lukáš Nimburský, 18 let, Pečky (Polabí)

6. Nela Poživilová, 15 let, Písek

7. Magdaléna Hušková, 20 let, Plzeň

8. Karolína Anna Bokstefflová, 16 let, Praha

9. Michal Běloch, 19 let, Jenštejn

M. K. Collective

Kapela vznikla v roce 2010 v Karlových Varech na popud saxofonisty Milana Krajíce a jeho syna bubeníka Milana Krajíce juniora. Výhradně taneční repertoár tvoří slavné hity světově proslulých interpretů. Kapela nejčastěji vystupuje na tanečních zábavách všeho druhu, včetně městských a maturitních plesů i soukromých oslav. Kvintet M. K. C. se může podle potřeby rozšířit o dechovou sekci na oktet.

Milan Krajíc - leader, saxofon, Horst Pilz – saxofon, Jan Prokop – trubka, Jan Vacula – pozoun, Michal Vejskal– piano, Pavel Horych – kytara, Bedřich Pacelt - basová kytara, Milan Krajíc jr. - bicí, Petra & Kristýna – sbory

Zbyněk Drda, předseda poroty

Zbyněk Drda je historicky třetím vítězem pěvecké televizní soutěže Česko hledá Superstar.

Mezi jeho dosavadní největší úspěchy patří například titul Objevu roku v anketě TýTý a v téže anketě se umístil na druhém místě v kategorii zpěvák. Dále se stal skokanem roku v anketě Český slavík a získal cenu Deska roku za nejprodávanější debutové album roku.

Za mnohaletou profesionální kariéru Zbyněk v rámci své vášně procestoval nejen celou Českou republiku, ale reprezentoval naši krásnou zem například v USA, Rakousku, Uzbekistánu, Tadjikistánu, Rusku, Švédsku a mnoha dalších zemích.

V současné době koncertuje se svou novou kapelou, naplno se věnuje muzice a ve volných dnech nejraději maluje, čte a sportuje. Tento romantický tenor ke konci roku 2018 vydal své nové CD Záhadná, kde dokazuje, že mu není cizí ani rockový projev.



Martin Růža, porotce a host večera

Martin Růža pochází z Praskačky u Hradce Králové. V ZUŠ začínal hrou na klavír a klarinet. V patnácti letech nastoupil jako zpěvák do prvních školních i neškolních kapel, záhy pro svůj tenorový hlas začal být zván do východočeských big bandů. Po maturitě na všeobecném gymnáziu nastoupil na Pražskou konzervatoř, kde absolvoval obor populární zpěv, rok na to studoval tamtéž i zpěv operní a po něm tři roky jazz na VOŠ Jaroslava Ježka. Po přesídlení do Prahy začal vystupovat s mnohými dalšími bandy, big bandy a orchestry či hostovat v několika hudebně-divadelních kusech.

Za dobu svého působení vystoupil v mnohých evropských zemích, mimoto i dvakrát v USA. Momentálně ho čeká série komorních recitálů za doprovodu klavíristy Lukáše Hrubeše, ale také např. účast na projektu zaranžovaném Milanem Krajícem pro symfonický orchestr, kapelu a zpěv - Soul Stars Symphony.



www.karlovarskyhlas.cz