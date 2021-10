Sedm statečných (jak se sami s nadsázkou nazvali) energetiků různých profesí z Elektrárny Prunéřov pomáhalo v Dětském domově v Mašťově na Kadaňsku. Víceméně tradiční parta tentokráte sklízela jablka v tamním sadu. „Původně jsme pro ně naplánovali práce v rámci údržby parku a budovy. Vzhledem k pěknému počasí jsme ovšem všechny nahnali do sadu sklízet jablka. Máme poměrně dost ovocných stromů, takže je nabízíme i dalším domovům,“ uvedl Zdeněk Šimek a opět zopakoval svá loňská slova: „Vlastně je říkám každý rok, u nás je vždy práce více než dost, zvláště těch sezonních. Proto si pomoci energetikům, ale i dalším dobrovolníkům velice vážíme a všem patří naše veliké díky.“

Pomoc Krušným horám, respektive přiložit ruce k dílu v rozsáhlém areálu Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná se rozjeli zaměstnanci Skupiny ČEZ z různých pracovišť na severu Čech, a to například z elektráren Tušimice a Ledvice, z litoměřické ČEZ Distribuce či chomutovské ČEZ Teplárenské. „Máme rádi Krušné hory; bydlíme nedaleko, takže občas se sem zajedeme i podívat; necháváme auto ve Svahové a na Lesnou pak jdeme pěšky pěknou přírodou; chodíme sem dcerou na procházky…,“ byly jejich nejčastější odpovědi na otázku – Proč pomáháte právě zde? Samozřejmě, že nikdo nezapomněl zdůraznit, že dobrovolnictví považují za velmi prospěšnou věc, zvláště pokud se pomáhá potřebným nebo přírodě. V areálu Lesná například vyžínali trávu kolem stromů v arboretu a kolem ohrady se zvířaty, čistili a natírali různé dřevěné prvky sloužící k zábavě i ponaučení.

Dalších sedm (a půl) statečných, všichni z děčínské ĆEZ Distribuce, se již posedmé činili ve skanzenu lidové architektury v Zubrnicích. Opět je čekaly práce v okolí starého mlýna Týniště č. 28. „Čistili jsme náhon od naplavenin, likvidovali náletové dřeviny podél potoka a stahovali je na hromadu, vytahovali jasanové špalky z údolí. Opravdu jsem si dost mákli a jediný, kdo byl z naší výpravy po odvedené práci asi nejživějším tvorem, byla fenka Ejmina, tedy ta naše půlka statečného,“ říká Dominik Valach. Jeho slova doplňuje Kateřina Secká: „Měla jsem Amy s sebou už vloni, a protože byla venku spokojená, vzala jsem ji letos do Zubrnic znovu. Byla takovým naším pracovním dozorcem. Nejvíc se jí pochopitelně opět líbila polední pauza, kdy se s ní každý z dobrovolníků rád podělil o něco z oběda, Ještě, že je dobrovolnický den jen jednou za rok, jinak bych ji v příštích letech už asi na společné focení ani neuzvedla…“

Vůbec poprvé za čtrnáct let existence Času pro dobrou věc pomáhali energetici v libereckém Hospici u sv. Zdislavy. Původně na dva muže z ČEZ Distribuce čekaly práce na zahradě, vzhledem k nevyhovujícímu počasí ovšem nejdříve uklidili altán a poté celý sklad, což podle správce objektu Jaroslava Sybery obnášelo přemístění cca 400 kg papíru z místa na místo. Rovněž přestěhovali dvě kanceláře a ještě navozili a smontovali nový nábytek do jedné z nich. „Kdybyste to všechno fotil, určitě by vám z toho praskla čočka, fakt se nezastavili. A co vám mám povídat, nás mužských je tu jako do mariáše, takže každá chlapská pomoc je vítána,“ kvitoval Jaroslav Sybera.

Dva muži z ČEZ Distribuce a po jednom z ČEZ ESCO a Elektrárny Mělník pak v libereckém Jedličkově ústavu začali psát další kapitolu tamního „nekonečného příběhu“. Tradičně totiž vyfasovali pracovní rukavice, pily, sekery či velké zahradnické nůžky a pustit do čištění lesoparku s bývalým jezírkem od náletových dřevin. Jedná se opravdu o nekonečný příběh, neboť dobrovolníci na jedné straně začnou a když dojdou na konec, mohou začít znova. Rozumí se, že na této činnosti se podílejí nejen energetici, ale i zaměstnanci z jiných firem, kteří se během roku na údržbě zahradních prostor vystřídají. Vyčistit stráň a další prostory od náletových dřevin by totiž klienti ústavu nezvládli a jeho personál je pochopitelně od toho, aby plně věnoval veškerou péči právě jim.

„Čas pro dobrou věc“, jak se správně projekt firemního dobrovolnictví jmenuje, se napříč všemi lokalitami ČR, v nichž Skupina ČEZ působí, letos koná již po čtrnácté. Jeho smyslem je, že každý ze zaměstnanců, který si najde čas pro dobrou věc, může věnovat proplacený pracovní den neziskovým organizacím, jež působí hlavně v sociální oblasti či se zabývají ochranou životního prostředí.Dobrovolníci tedy plní zadané úkoly, které mají organizacím alespoň trochu odlehčit od jejich každodenních povinností a starostí. Prostě pomoc tam, kde je to zrovna v daný moment zapotřebí.

Informace o veřejně prospěšných organizacích:

Dětský domov Mašťov – školské zařízení s jídelnou nabízí ústavní výchovu pro děti a mládež. S náhradní rodinou zde vyrůstají děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině a nebyly zařazeny do programu osvojení. Celková kapacita zařízení je 34 dětí žijících v samostatných bytových jednotkách. Více na www.ddmastov.cz

Skanzen Zubrnice – základem nejmladšího skanzenu v ČR, je stará vesnice v Českém středohoří. Pro muzejní účely jsou využívány nejhodnotnější stavby ve středu obce. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti, vesnická škola, starý obchod, kostel, nádraží s muzejní expozicí železniční dopravy a vodní mlýn. Skanzen se neustále rozšiřuje. Více na www.zubrnice.cz

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., se nachází v Krušných horách na rozhraní mosteckého a chomutovského okresu. Mezi jeho aktivity patří například vzdělávání a osvěta v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje, uskutečňování takto zaměřených projektů, pořádání seminářů, workshopů, kurzů, školení, terénní exkurze s odborným výkladem s důrazem na životní prostředí Krušných hor apod. Více na http://www.vrclesna.cz/.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro střední a severní Čechy