Fantazii se meze nekladly a dětičky byly opravdu kreativní. Nejprve si vytvořily cestičku pro svá zvířátka a za pomoci rodičů se směle pustily do tvorby zvěřince. Žirafa, jelen, housenka, ježek, kůň, ale třeba i lama nebo pavouk, to všechno byly výtvory veselých dětí pobíhajících po lese. Za svou šikovnost jsme děti odměnili milými cenami, ze kterých měly upřímnou radost. Pak už jsme se společně pustili do demontáže zvěřince, aby použité plody posloužily jako potrava pro lesní zvěř.