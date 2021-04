Budete potřebovat:

4 vejce

100gramů moučkového cukru – včetně vanilkového cukru podle chuti

100gramů hladké mouky

Postup:

Bílky vyšleháme do pevného sněhu se špetkou soli. Žloutky s cukrem vymícháme do pěny. Pak obojí spojte – nepoužívat mixér! Jen lehce promíchat a přidat mouku. Těsto by mělo být hladké a nadýchané.

Na plech vyloženým papírem na pečení rozetřít rovnoměrně těsto. Doporučuje se péct při teplotě 200°C cca +0 až 12 minut.



Jana Králová