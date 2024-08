„Byl to můj nápad,“ hlásí se k akci hrdě Zlatka. Ta během mateřské dovolené začala pomáhat jako uklizečka v denním centru Žirafa v Bohaticích. „Pracují tady samí skvělí lidé. Za ty dva měsíce, co tu jsem, mě to úplně pohltilo. Nesmírně krásně pečují o děti s autismem a dalšími poruchami. Smekám před nimi a zároveň mi je všech hrozně líto. Chtěla bych jim pomoci sehnat peníze. Aktuálně třeba na rozbitý vůz, kterým napříč krajem musí denně převážet 13 nemocných dětí,“ říká Zlatka. Proto oslovila svého partnera Ondřeje, který má 20 let zkušeností s pořádáním větších společenských akcí a koncertů, aby jí pomohl. „Výsledkem je naše rozlučka s prázdninami, na kterou může přijít úplně kdokoliv. Zárukou bude dobré pití a jídlo,“ láká návštěvníky Ondřej. Kdy a kde se akce bude konat? „Dohodli jsme na termínu v pátek 23.srpna od 15 hodin v areálu denního centra Žirafa v Bohaticích v ulici U Trati 70/9. Všechny srdečně zveme,“ uzavírají shodně partneři.

close info Zdroj: denní centrum Žirafa zoom_in Podnikatelé Zlatka a Ondřej.

Denní centrum Žirafa funguje v Karlových Varech už 18 let. Jejich branami prošly desítky klientů s autismem, kombinovaným postižením a s mentálním postižením ve věku od 3 do 40 let. „Našim cílem je podporovat klienty v soběstačnosti při běžných každodenních úkonech a k zlepšení sociálních návyků,“ říká ředitelka centra Renata Kunešová. Jako jediní v kraji navíc nabízí službu týdenního stacionáře. „Máme zatím osm lůžek. Našiklienti u nás zůstávají celý týden a na víkendy jezdí ke svým rodinám,“ doplňuje Kunešová.

