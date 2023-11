Zmatený muž na zastávce, opilec před domem a příval sněhu

Čtenář reportér

28. listopadu po třetí hodině odpoledne vyjeli strážníci na oznámení do Drahovic, kde měl téměř hodinu stát u zastávky zmatený muž. Když se s ním dala hlídka do řeči, zjistila, že jednatřicetiletý muž čeká na svou maminku, která odešla do města. I přes to, že nebyl viditelně zraněný a na žádné zdravotní potíže si nestěžoval, rozhodli se strážníci mamince zavolat. A udělali dobře, neboť jak hlídce řekla, syn trpěl psychickými problémy. Po několika minutách tak dorazila na zastávku a převzala si ho do péče.

Sníh v Karlových Varech. | Foto: MP KV

Kolem půl sedmé večer vyjížděla hlídka také na ulici T. G. Masaryka, kde se měl před domem povalovat alkoholem znavený muž. To se také potvrdilo. Muž se strážníky sice komunikoval, ale nebyl schopen se sám zvednout, natož chodit. Provedená orientační dechová zkouška naměřila hodnotu 3,27 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že muž nebyl schopen ovládat své chování, byla na místo prostřednictvím operačního střediska přivolána posádka záchranné služby, která rozhodla o převozu na protialkoholní záchytnou stanici. Sníh v Karlových Varech.Zdroj: MP KV V souvislosti se sněžením, které zasypalo území naší země, vyjížděly hlídky také k několika událostem po celém lázeňském městě. Těžký sníh zatěžoval větve stromů a tak měli obyvatelé obavu, že mohou spadnout. Ve spolupráci s hasiči vyjížděli strážníci také k prohnutému kabelu, který pod tíhou sněhu nebezpečně visel nad komunikací. Hlídka byla na místě do příjezdu pracovníka společnosti, které kabel patřil a jak se naštěstí ukázalo, nebyl pod proudem. Poté hlídka ze zasněžené ulice odjela. Nikola Záhorová