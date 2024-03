ZŠ Masarykova Ostrov: Mise Den s armádou byla úspěšná

Když se dnešních dětí zeptáte, kdo je voják, jak vypadá a co dělá, popíší Vám to s velkou přesností. Vojáky znají – z videoher, filmů a seriálů. Ve skutečnosti ale mnohé z dětí nikdy vojáka neviděly a vůbec nevědí, co práce v armádě obnáší, a že reálná práce v armádě je videohrám na hony vzdálená. I to bylo jedním z cílů Projektu Ministerstva obrany ke 25. výročí vstupu ČR do NATO: Dne s armádou na ZŠ Masarykova v Ostrově (5. 3. 2024) – seznámit děti s opravdovými vojáky a jejich prací.

Den s armádou. | Foto: ZŠ Masarykova Ostrov

Že být vojákem neznamená jen mít zbraně, maskáče a střílet po lidech, ale je to také o dřině, disciplíně a velkém rozsahu vědomostí a dovedností, si děti mohly ověřit na několika stanovištích, které pro ně připravili vojáci ze Žatce společně se zástupci Ministerstva obrany ČR. Testem fyzické zdatnosti si prošli žáci pátých tříd: přičemž si v průběhu vyzkoušeli nejen resuscitaci (srdeční masáž), ale i střelbu na terč. Stanoviště před školou lákalo na techniku – vojenská vozidla, do nichž se děti mohly posadit a zblízka je prozkoumat (druháčci posazení v útrobách vozu prohlásili, že tímhle pojedou na školu v přírodě). V atriu školy na děti čekala ukázka práce s mapou a busolou, a také prezentace obsahu vojenského batohu – kde je všechno, co je potřeba k přežití v terénu. Rukama dětí prošla mimo jiné křesadla, s nimiž se pokusily rozdělat oheň – ve většině případů úspěšně, a také vojenské maskovací barvy, což bylo okamžitě znát na jejich tvářích. Den s armádou.Zdroj: ZŠ Masarykova Ostrov Ministerstvo obrany mělo pro děti připravenou přednášku, kde děti zjistily, jakou funkci má ministerstvo obrany, co je Armáda ČR, jak funguje i co je NATO a OSN. Základy první pomoci dětem vojáci předali v rámci stanoviště zdravovědy, ukázali jim, co obsahuje lékárnička a nechali je vyzkoušet některé techniky záchrany života. Největší nadšení v dětských řadách vyvolalo MUSADO – boj muže proti muž, odehrávající se v tělocvičně. Dobrovolníci si na vlastní kůži procvičili techniku boje jeden na jednoho, oblékli na sebe helmy a vesty a osahali si makety zbraní, s nimiž vojáci trénují. V tělocvičně si také prohlédli a osahali dlouhé střelné zbraně, které jim vojáci ochotně představili. V průběhu celého projektového dne dostávaly děti na stanovištích drobné dárky v podobě diářů, čepic, batůžků, survival náramků, flešek, multifunkčních kleští…, za prokázané schopnosti a vědomosti. Oceněni byli také nejlepší kreslíři výtvarné soutěže, kteří obdrželi z rukou vojáků hezké ceny. Velké poděkování patří všem, kteří se na projektovém dni podíleli: Ministerstvu obrany, i všem vojákům ze Žatce, kteří byli na děti celý den milí a trpělivě odpovídali na všechny jejich všetečné dotazy, kterých zajisté nebylo málo. Za ZŠ Masarykova Ostrov Lenka Čalounová