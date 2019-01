Rada města projednávala strategii k pořádání kulturních akcí. O co v tomto materiálu šlo?

Jiří Klsák, náměstek primátora města Karlovy Vary. | Foto: MMKV

Karlovy Vary - Jde o to, aby odbory magistrátu mezi sebou lépe komunikovaly a připravované akce byly z jejich strany lépe koordinovány. Pak by se nestalo, že kulturní odbor jednu akci povolí a město na ni poskytne dotaci a odbor technický vydá zákaz využití prostor, kde se má tato akce pořádat. Zábor plochy údajně vydal kvůli stížnostem občanů. To se stalo například před Alžbětinými lázněmi. Město ale nemůže vydávat protichůdná povolení, kterým najednou nelze vyhovět. Tato nedorozumění je třeba odstranit, proto jsme strategii k pořádání kulturních akcí na popud kulturní komise projednávali.