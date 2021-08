Hrozny jsou totiž podle vinařů ještě tak tvrdé, že s nimi nejde nic dělat. „Co se týče sklizně, tak kromě těch vinohradů, které zasáhlo tornádo to vypadá kladně. Během následujících deseti dnů začnou odrůdy zaměkat,“ sdělil ředitel Svazu vinařů Martin Půček.

Letos podle něj nebyly hrozny příliš náchylné na choroby a vinaři, kteří ochranu nezanedbali, by neměli mít problémy.

Předchozí dva roky byla kvůli extrémnímu počasí až poloviční sklizeň. „V posledních letech vinohrady trpěly mrazy nebo silným krupobitím, ale já bych řekl, že se konečně vracíme do normálu, a to klima je takové, jaké má být,“ řekl vinař Pavel Matouš z Rodinného vinařství Eliška Čeperová, které sídlí v Olbramovicích na Znojemsku. Letos očekává kvalitní a větší úrodu hroznů než v předchozích letech.

I pro valtického vinaře Miroslava Machuču je letošní rok vlídný. „S úrodou to vypadá výborně, chtěl bych za čtrnáct dní sklízet, tak třináctého až čtrnáctého už prodávat, ale to se samozřejmě ještě uvidí,“ vysvětlil.

Cena burčáku pravděpodobně zůstane stejná, sedmdesát korun za litr. Prodává na třech místech: u Apolla u Lednice, u Valtic a u Dolních Dunajovic.

První prodej burčáku odhadují i další vinaři přibližně na předposlední nebo poslední srpnový víkend. „Předpokládáme, že už bude burčák na prodej kolem dvacátého, ale každý týden budeme chytřejší, ještě se to může změnit,“ upřesnil Matouš. Tradiční nápoj má v plánu prodávat za přátelské ceny přímo ve vinařství. Lidé za litr burčáku zaplatí šedesát korun.

Snaha o změnu legislativy

V minulých letech se vinaři snažili o změnu legislativy, aby se dal burčák prodávat ještě dříve, než prvního srpna. „Před třemi lety to byl extrém. Tehdy jsme v podstatě čekali na datum, kdy můžeme začít prodávat. Povolené to bylo až od prvního srpna a já měl burčák už koncem července, který jsem kvůli tomu nemohl nabídnout lidem,“ vzpomínal Machuča. Letos se příroda pro vinaře vrací do normálu.

Na výrobu burčáku vinaři používají rané odrůdy. Vinař Machuča používá druh Irsai Oliver a vinařství z Olbramovic používá Solaris. „Klasická sklizeň začíná kolem dvacátého září ale ty ranější odrůdy na burčák se dají sbírat koncem srpna a začátkem záři. Co bude dřív, tak bude dovoz,“ poznamenal Půček.

Pro prodej burčáku musí prodejci splnit konkrétní podmínky, které jsou obsažené v zákoně. „Burčák je národní legislativou chráněný tradiční výraz pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice,“ vysvětlil mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Zneužití tradičního výrazu

V okamžiku, kdyby se někdo rozhodne prodávat burčák z hroznů dovezených ze zahraničí, musí svůj nápoj nazvat částečně zkvašený hroznový mošt. „Případné zneužití tradičního výrazu burčák je považováno za klamání spotřebitele a inspektorů. V takových případech přistupujeme k zahájení správního řízení a uložení pokuty,“ konstatoval Kopřiva. Pokuta je obvykle v řádu několika desítek tisíc korun.

Dle slov dalšího milovníka tohoto letního nápoje Adama Skotáka je pití burčáku zážitek. „Může to být příjemné či úplná katastrofa, vše záleží na vypitém množství,“ dodal s úsměvem Brňan.

STÁRKOVÁ KAROLÍNA