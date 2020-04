Inspiraci našli mladí tvůrci ve Španělsku. Právě zde vzniklo video zachycující člověka v převleku dinosaura, jak jde vynést odpadky a pak hned pádí domů. „Oblek máme doma už dlouho, takže byla správná příležitost ho vytáhnout a pobavit se. Už první video T-Rexe jdoucího na nákup mělo velké ohlasy, tak jsme se rozhodli pokračovat,“ přiblížil zrod myšlenky Slavík, který šusťákový převlek obléká pravidelně.

Nápad si získal velký ohlas, což autoři vůbec nečekali. Videa zachycující dobrodružství T-Rexe už dávno přesáhla okruh jejich přátel a šíří se po Facebooku. Původně jen chtěli přinést něco zábavného, aby trochu narušili hromadu negativních zpráv a příspěvků na sociálních sítích. Jak říkají, každý úsměv na tváři je momentálně cenný.

„Nás samotné aktuální dění rozesmutnilo, a jak v Čechách víme a praktikujeme, nejlepší lék je legrace a pozitivní nálada. Neváhali jsme a vrhli se s vervou na natáčení a sami se u toho dost nasmáli,“ svěřila se Mikešová, která počínání svého přítele v převleku filmuje.

Tomáš a Hedvika se rozhodli ocenit práci hrdinů v tzv. první linii. Dinosaurus navštívil jabloneckou nemocnici, aby předal energetické drinky, vlil optimismus do žil zdejším pracovníkům a vyloudil jim úsměv na tvářích. „Práce zdravotníků si ohromně vážíme a věříme, že v současné době to cítíme všichni stejně,“ doplnila Mikešová. Kromě toho se zapojili do rozvozu ušitých roušek.

Pár stojí i za organizací fourcrossového závodu JBC 4X Revelations, s jehož přípravou nadále pokračují a doufají, že proběhne. Rozhodující bude povolení shromažďování více lidí a otevření hranic, aby měli všichni závodníci světového poháru stejnou možnost se zúčastnit. „Pokud to nebude možné, dá si JBC 4X Revelations v roce 2020 pauzu a v roce 2021 to o to víc rozjede,“ upřesnil biker Slavík.

A co by vzkázali nejen čtenářům? „Buďte zodpovědní, opatrujte se, udržte si dobrou náladu a šiřte ji kolem sebe, jak jen to bude možné. Važte si všech, kteří za námi nebo teď před námi stojí a dělají maximum pro to, aby se zase vše mohlo vrátit do zajetých kolejí. A pokud máte jak, potěšte zdravotníky, hasiče, policisty, prodavačky a další, ta radost na obou stranách určitě stojí za to a krásně nás spojuje,“ zdůraznil jablonecký pár.