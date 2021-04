S přicházejícím jarem se nezačíná probouzet jen příroda, ale také zlodějíčci, kteří pro vlastní radost kazí den ostatním. S prvními jarními dny si lidé a milovníci květin začínají zkrášlovat své zahrádky a balkóny. Avšak někteří se nevydávají zakoupit sazenice v zahradnictví, ale zamíří k sousedům nebo na veřejné záhonky, odkud si květiny nebo i celé keře i s kořeny bez svolení odnášejí. Nový květinový záhon v Lázních Bohdaneč kvůli takovým lidem příliš nevykvete.

„Zasadili jsme tam tam cibuloviny. Měly tam vyrůst třeba krokusy, tulipány a také různé trávy, akorát že nám sazenice lidé vypíchali,“ postěžoval si starosta lázeňského města Vladimír Šebek. Na lov přišli zloději kytek v noci. „Městská policie tam dala sledovací zařízení, z kterého jsme viděli, že lidé nelenili a ve tři hodiny ráno si tam došli pro vyhlédnuté sazenice,“ dodal starosta.

A podle všeho se nejedná o ojedinělý případ. „Zahradník, který nám záhon sázel, říkal, že je to v Čechách běžné. V jiných státech se to prý neděje, ale tady to lidé rozkradli během chvíle,“ řekl Šebek.

Podobné zkušenosti mají bohužel i další obce, které se snaží okolní prostředí zkrášlovat, avšak zlé ruce jim tuto iniciativu často překazí. V Přestavlkách na Chrudimsku nechala starostka na dětském hřišti vysázet čtyři keře, zbyl ale jen jeden. „Jeden nám uschnul a dva si někdo vzal nejspíš domů do zahrádky, protože zmizely. Dali jsme tam tři nové a doufáme, že si toho budou lidé více považovat. Chceme to tu mít hezké,“ přidala starostka Romana Kroutilová.

Nějaký záškodník navíc zničil také květinový záhon u sochy svatého Liboria, když z něho otrhal čerstvě vykvetlé narcisy. „Možná že je lidem v téhle době smutno, tak si chtějí udělat nějakou radost a nevědí, jak na to. Psala jsem na stránky, že jestli chtějí, tak jim tu stovku na kytku dám, ale ať nám nechají záhonky, které dělají radost i ostatním,“ vzkázala starostka.

Podobný nešvar se objevuje také v Pardubicích, „Naštěstí se ale jedná jen o jednotky kusů, třeba na Dubině se nám ztratilo asi deset procent z nasázených keřů. Dříve se ztrácely více letničky, ale ty už nyní ve městě tolik nesázejí,“ řekla Klára Sýkorová za Služeb města Pardubic, které provádějí výsadbu pro jednotlivé městské obvody.

Jenže květiny nemizí jenom z městských a veřejných záhonů, ztrácí se také lidem ze zahrad. „Jsme zvyklí, že nám to lidé postupně otrhají, že třeba kluk utrhne dívce květinu cestou na rande, ale ještě se nám nestalo, aby nám to někdo vypíchl i s kořeny. Až letos,“ řekla pardubická důchodkyně, která si pěstuje květinový záhon u plotu.

„Obvykle lidé kradou po výsadbě, seberou rostlinu ještě dříve, než zakoření. Některé radnice proto čekají s výsadbou až na pozdější termín, když už mají lidé vysázeno. Ale ten, kdo chce krást, si počká také,“ přiblížil taktiky zlodějů kytek majitel chrudimského zahradnictví Petr Mikan, který má se zloději četné zkušenosti. Není výjimkou, že lidé kradou i v zahradnictví.

V Přestavlkách na Chrudimsku vysázeli čtyři keře, zbyl ale jen jeden. Lidé otrhali i narcisy. Foto: Obec PřestavlkyZdroj: Deník/Lada Součková

„Lidé kradou všude, ani my nejsme výjimkou. Také si třeba přendávají cedulky s cenovkou. Na zboží si tak přemístí cenovku z něčeho levnějšího a jdou k pokladně. Je smutné, co jsou lidé schopní vymyslet kvůli pár korunám,“ uvedl Mikan. Čas od času zlodějíčka v zahradnictví chytnou, jindy zase zjistí, že někde pár kusů zboží chybí. „Nejde říct, co se ztrácí nejčastěji, je to taková všehochuť. Nejčastěji malé věci, které jdou strčit do kabelky nebo batohu,“ upřesnil Mikan.

Krádeže rostlinek řeší také policie a například pardubičtí strážníci. Letos se museli zabývat osmasedmdesátiletou seniorkou, která si do kapsy strčila tři sáčky semen jarní cibule. Se zbožím za 60 korun pak prošla pokladnou bez zaplacení.

„Strážníci přihlédli k tomu, že v jejím případě se v žádném případě nejedná o rozjezd zločinecké kariéry a napomenutí za úmyslně spáchaný přestupek uložili v nejnižší možné hladině,“ okomentoval to mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.