Dlouho prý navíc hledala motorku, která by odpovídala jejím tělesným proporcím. „Dříve nebylo moc možností, abych jezdila na něčem, z čeho dosáhnu na zem,“ usmívá se 152 centimetrů vysoká žena.

Dodnes si dobře pamatuje pocit, kdy poprvé na motorku sedla. „Strašně jsem se bála, že spadnu a na mě pak i motorka. Jízda autem mě vždy bavila, ale na motorce je to něco jiného,“ popisuje.

Pak se ale přihlásila do autoškoly a láska k motorismu sílila. „Začátek byl těžký, ale nelituji. Je to obrovská svoboda a čistírna hlavy. Není to koníček, je to kůň,“ dodává s tím, že nejdelší trasa, kterou zatím po tuzemských silnicích absolvovala, měřila asi 400 kilometrů.

Letos je však před ní velká výzva. Na motorkách se s manželem chystá do Alp. „Můj muž mě přemluvil. Pojedeme přes Slovinsko, Rakousko a tak dál. Čeká nás dva tisíce kilometrů a musím přiznat, že se trochu bojím,“ přiznává Pavlíčková a pomalu sedá do sedla své motorky a odjíždí spolu s ostatními kolegy trénovat některé krizové momenty na vysokomýtském autodromu.

Tragický červen

Na ty jí připravují experti z Asociace centra bezpečné jízdy společně s policisty. Důvodů je hned několik. Jedním z nich jsou statistiky nehodovosti, které každoročně pro motorkáře vychází tragicky. Loňský rok byl skutečně kritický. „Zaznamenali jsme 82 smrtelných nehod motocyklistů. Byl to nárůst zhruba o čtvrtinu oproti roku 2020,“ upozorňuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch, který se v pátek taktéž zúčastnil spanilé jízdy v Pardubickém kraji, která mířila ze Slatiňan na vysokomýtský polygon.

Neveselé statistiky navíc provází motorkáře i v tomto roce. Podle policistů totiž přišlo o život už 30 motocyklistů. „Zejména měsíc červen byl velmi tragický,“ dodává Lerch.

Podle policejních statistik zhruba 60 procent dopravních nehod zaviní sami motorkáři. „Nejčastější příčinou je nezvládnutí stroje, ať už z důvodu nepřiměřené rychlosti nebo třeba špatné reakce na aktuální dopravní stav komunikace,“ zmiňuje Lerch.

Kromě fatálních nehod, policie vede také statistiky o tom, kolik motorkářů bylo na silnici těžce zraněno. „Loni jsme evidovali celkem 329 těžce zraněných motocyklistů,“ uvádí Lerch.

Devět akcí

Motorkáře policisté řadí mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu společně s cyklisty a chodci. „Každá dopravní nehoda končí nějakým, byť menším, zraněním. Oproti řidiči jiného motorového vozidla jsou totiž motorkáři méně chráněni,“ říká Lerch.

Právě z preventivních důvodů policie spolupořádá akci Kolama dolů – učme se přežít. „Akce se koná v průběhu celé sezóny na celkem devíti polygonech po celé České republice,“ dodává krajská policejní preventistka Daniela Mauerová.

Termíny všech vyjížděk v roce 2022, místo srazu a cílový polygon:

• 13. května 2022, Jinolické rybníky (parkoviště na hrázi) – GPS 50.4734869N, 15.3099914E - polygon S-Drive Hradec Králové

• 21. května 2022, parkoviště u Masarykova okruhu, Brno – GPS 49.1995628N, 16.4456144E - polygon Brno Circuit

• 27. května 2022, Chrastava (vlakové nádraží) – GPS 50.8135794N, 14.9531414E - polygon Sosnová

• 10. června 2022, Hradec nad Moravicí (parkoviště u Červeného zámku) – GPS 49.8653708N, 17.8748378E - polygon Libros Ostrava

• 8. července 2022, Slezská Ostrava (parkoviště u Slezskoostravského hradu) – GPS 49.8318711N, 18.3002717E - polygon Třinec Steel Ring

• 15. července 2022, Slatiňany, ul. Nádražní – GPS 49.9188672N, 15.8242344E - polygon Vysoké Mýto

• 22. července 2022, letiště Komárovice – GPS 49.3398067N, 15.6737844E - polygon Jihlava

• 29. července 2022, Mníšek pod Brdy, ul. Průmyslová silnice II/116 – GPS 49.8722864N, 14.2714233E - polygon Příbram

• 5. srpna 2022, parkoviště Lovochemie Lovosice – GPS 50.5096692N, 14.0751383E - polygon Most