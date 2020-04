Na ústeckém hejtmanství pilují, jak izolovat lidi s nákazou koronavirem z krajských sociálních služeb. Vládou určených deset procent kapacity pro případné nakažené vyčlenila přímo tato zařízení.

Hejtman Oldřich Bubeníček a jeho první náměstek Martin Klika po zasedání krizového štábu na hejtmanství v Ústí nad Labem | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

„Máme řádově kolem šesti set možností,“ upřesnil první náměstek hejtmana Martin Klika. Pokud by bylo třeba víc kapacit, kraj jedná o krátkodobém flexibilním pronájmu prostor se dvěma soukromými subjekty. Měly by zajistit i stravování. „Jedna varianta je, že do nich můžeme dát lidi v karanténě. Anebo to budou zdraví, které bude třeba oddělit od zbytku klientů s průběhem nemoci,“ přiblížil Klika.