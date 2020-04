Každá epidemie jednou skončí, ale česko-čínské přátelství přetrvá. Krabice s ochrannými pomůckami polepené tímto nápisem dorazily začátkem dubna některým poskytovatelům sociálních služeb v Olomouckém kraji. Podle odborníků jde o součást čínské propagandy.

Krabice s ochrannými pomůckami polepené česko-čínským nápisem. | Foto: Václav Keprt

S krabicemi s heslem v češtině a čínštině se setkali pracovníci Charity. Leták byl přilepený na krabicích s jednorázovými rukavicemi. Fotografie krabic se začala šířit na sociálních sítích, kde se setkala s velkou odezvou veřejnosti. „Zásilky materiálu šly do zařízení v sociálních službách i do nemocnic. Šly tam i s těmi krabicemi, my jsme nebyli jediní,“ poznamenal ředitel Arcidiecézní Charity Olomouc Václav Keprt.