Opatření už platí od pátku a všichni zaměstnanci, kterých je v podniku zhruba pět desítek, podstupují testy.

„V karanténě jsou preventivně všichni, tedy i ti, kteří mají test negativní. Situaci konzultujeme s hygieniky. Pro odstávku jsme se rozhodli sami, ochrana zdraví je teď pro nás prioritou,“ uvedla Hana Zouharová, ředitelka mlékárny.

Zdroj nákazy vedení Mlékárny Otinoves nezná a nechce o něm spekulovat.

Podle ředitelky firma takovou informaci nemá ani od hygieniků a epidemiologů.

„V této situaci jsme pochopitelně nikdy nebyli. Máme téměř devadesátiletou tradici, jsme malá mlékárna s majoritním podílem zemědělců a oceňovaným produktem. Virus může, bohužel, dostat kdokoli. To, že se to stalo některým našim zaměstnancům, mě osobně velmi mrzí a přeji jim brzké uzdravení. Všechny v našem okolí bych chtěla poprosit, aby se vyhnuli náznakům osočování nemocných. Psychicky jim to velmi ubližuje právě ve chvíli, kdy se potřebují soustředit na uzdravení,“ uvedla Zouharová.

"Především se snažíme ochránit zdraví lidí. Současně děláme všechno pro to, abychom všechny naše prostory dokonale dezinfikovali a mohli po odstávce obnovit chod společnosti,“ dodala Zouharová k dosavadní mlčenlivosti směrem k veřejnosti.