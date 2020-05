Už několik let obyvatelé Račetic upozorňují na problémy se sezonními pracovníky z Rumunska a dalších zemí, kteří u soukromých firem sklízejí okurky. Mělo docházet ke krádežím v zahrádkách, nepořádku a rušení klidu. Letos se navíc bojí zavlečení nákazy koronaviru.

Dělníci chybí



Od 11. května vláda schválila částečné uvolnění vstupu do ČR i pro občany třetích zemí. Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci do vybraných profesí či do odvětví. Týká se to především zemědělství, kde chybí pracovní síly. Podmínky, za kterých tu smí pracovat, jsou na webu ministerstva zahraničí.

Ke starostovi a zastupitelům proto nasměrovali petici, kde upozorňují na potíže, které mohou nastat. „Zákon pohyb těchto sezonních pracovníků po naší vesnici umožňuje. Pracovníků, kteří nejen pracují na poli, ale také hledají v popelnicích vše, co by se „mohlo ještě hodit“, nedodržují žádná požadovaná pravidla, nemají žádné vžité hygienické návyky a navštěvují obchod, veřejná prostranství obce a místní hospodu,“ stojí v petici. Podepsaní petenti mají obavy, že dělníci nebudou dodržovat bezpečnostní opatření a jsou ohrožením pro nejstarší generaci a děti. „Kdo s námi souhlasíte a chcete také apelovat na zdravý rozum místních podnikatelů a vlastníka nemovitosti poskytované jako ubytovna, prosíme, připojte podpis, kterým vyjádříte jasný a kategorický nesouhlas s ubytováním těchto občanů na území naší obce,“ vyzývá petice.

V Račeticích nacházejí cizinci na sezonních pracích zázemí na ubytovně už patnáct let. Letos sem zamíří podle sdělení obce šedesát lidí, přestože panovalo přesvědčení, že letošní sezonní práce kvůli uzavřeným hranicím neproběhnou. „Firma aktuálně získala kontrakt na dodávku okurek do české konzervárny a má v úmyslu zrealizovat letošní sezonu a zajišťuje potřebná povolení k legálnímu a bezpečnému pobytu potřebných pracovních sil v poloviční kapacitě proti běžnému roku,“ vysvětluje starosta obce Antonín Bartoň.

V době sklizně by sem mělo dorazit sto dělníků, v Račeticích se z nich ubytuje šedesát.

Ve veřejném prohlášení petentům a ostatním obyvatelům vesnice však starosta připomíná, že obec nemá pravomoci zakázat pobyt a pohyb občanům Evropské unie po vesnici. Pandemie na tom nic nemění. „Podle aktuálních právních úprav obec nemá zvýšené kompetence ani v současném nouzovém stavu,“ poznamenává starosta.

Ubytovatelé by ale na výzvu obce měli doložit osvědčení o tom, že jejich pracovníci nejsou nakažení a dodržují podmínky, které k pracovníkům z jiných zemí stanovila vláda. Proběhla už také kontrola ze strany policie, zda mají dělníci v pořádku osvědčení o bezinfekčnosti. Z jedenácti kontrolovaných pracovníků různých národností, kteří přijeli z Německa, ale osvědčení neměl nikdo. „Od žádného z kontrolovaných nebyl policii předložen test na přítomnost SARSCoV-2, a proto byla všem uložená karanténa na dobu čtrnácti dní,“ dodává starosta.

Testy nakonec zaměstnavatel doložil. Všechny byly negativní.