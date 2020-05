V pondělí 25. května se otevřou školy pro žáky prvního stupně. Nejpozději do 18. května, případně do data určeného školou, musí rodiče nahlásit, zda budou jejich ratolesti docházet na výuku. Potom už to nebude možné.

Zároveň bude potřeba vyplnit čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Rodiče také musí připravit školákům základní ochranné pomůcky. Tedy dvě roušky na den a sáček pro použitou roušku. Ve školní skupině přitom může být maximálně patnáct žáků a už vytvořené skupiny se nemohou měnit.

Náměstek ústeckého primátora pro školství Michal Ševcovic už odeslal školám doporučení vycházející z přípisu ministerstva školství, aby nenechali žáky opakovat ročníky. „Ale ani aby nedělali v létě opravné zkoušky. Rodiny to nemají jednoduché. Hodnotit lze podle výsledků do března, případně z výsledků samostudia nebo v krajním případě podle prvního pololetí,“ uvedl.

Ve třídě rozestupy

Jako příklad by mohla sloužit ZŠ Nová. Její ředitel Martin Kolský už rozeslal rodičům dopis s informací, jak bude nástup do školy vypadat. Do budovy budou moci vstoupit jen školáci s rouškou, jejich doprovod nikoli. Otevřena bude od 7 do 16 hodin pro žáky prvního až třetího ročníku, od 7 do 12 hodin pro žáky čtvrtého a pátého ročníku. Rodiče je mohou přihlásit na obědy.

„Ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup minimálně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, například při skupinové práci, musí roušky nosit i ve třídě,“ popsal ředitel Kolský s tím, že pro zápis do studijních skupin je nejzazší datum 15. května.

Fungovat nebude do konce školního roku zdejší družina a poplatek rodičům žáků prvního a druhého ročníku škola přesune na další školní rok. Rodičům žáků třetích a čtvrtých ročníků peníze vrátí na bankovní účty. Horší to je s penězi za školu v přírodě. Poskytovatel služeb s ní spojených totiž vrátil jen polovinu peněz a škola s ním vyjednává o vrácení zbytku.

Rodiče to vidí všelijak. Například Martina, maminka dvou chlapců ve věku osm a deset let, přišla kvůli koronavirové krizi o práci. „Stejně musím sedět doma, tak nebudu zabírat místo dětem, jejichž rodiče do práce musejí, to by nebylo fér. Učíme se doma podle úkolů ze samostudia,“ vysvětlovala 28letá žena.

Například v trmické základní škole zavedli pro distanční výuku několik pravidel. Domácí úlohy dávají učitelé jednou týdně, jejich vypracování ale neznámkují. „Za situace, kdy učitel nemůže být v živém kontaktu s žákem, postrádá známkování smysl. Nebylo by přínosem a nemělo by žádnou vypovídací hodnotu,“ dodala ředitelka školy Marie Gottfriedová s tím, že učitel sice dětem vysvětlí, co udělaly dobře a co ne, ale že každý musí popřemýšlet sám, zda pracoval poctivě.