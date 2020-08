Koňské spřežení nebo parní tramvaj Caroline se objevily v sobotu dopoledne v brněnských ulicích. Od desíti hodin se uskutečnilo na náměstí Svobody defilé historických vozů městské hromadné dopravy.

Na brněnském náměstí Svobody se uskutečnilo v sobotu dopoledne defilé a výstava historických vozů městské hromadné dopravy. | Video: Deník / Michal Hrabal

Kromě šalin si mohli lidé prohlédnout nebo posedět také v autobusech, které dříve vozili cestující po Brně. „Letos si připomínáme 120 let zahájení tramvajové dopravy v Brně a devadesát let od zahájení autobusové dopravy. Dvacet let letos oslaví noční rozjezdy,“ zmínil generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.