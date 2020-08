Na webových stránkách obce se proto objevila výzva s žádostí o dodržování zákazu zalévání zahrádek a napouštění bazénů z vodovodního řadu obce. „Prosíme občany o maximální šetření s pitnou vodou z vodovodu. Dále žádáme ubytovatele, aby zajistili snížení spotřeby vody a důsledné šetření s vodou,“ je výzva adresována zejména do místních kempů, penzionů a táborů.

Dva letní tábory, velký kemp holandských provozovatelů a dalších 16 ubytovatelů. „Počet obyvatel se v turistické sezóně minimálně ztrojnásobil. Počítal jsem to a minulý týden tu pobývalo kolem 1200 lidí, včetně místních,“ potvrzuje Karel Rejchrt, starosta obce kde trvale žije zhruba 350 obyvatel.

Takové množství lidí s jejich současnými nároky není zdejší zdroj vody schopen uspokojit. Přítok dodává dva litry vody za vteřinu, což při normálním odběru pro potřeby obce postačuje. Nyní je to ale málo.

Starosta Karel Rejchrt dokonce procházel i místa, kudy vede vodovodní řad, aby si ověřil, jestli se voda někde neztrácí při poruše potrubí. Na žádnou závadu ale nepřišel.

„Jsem teď na přípojce tábora pod Korunou, jestli se tu něco neděje, ale nevypadá to. Je to opravdu dané tím velkým odběrem,“ nepochybuje starosta, který příčinu vidí v tom, že ubytovaní lidé se sprchují i několikrát denně – třeba pokaždé, když vylezou z bazénu. „Není možné, aby kvůli tomu část obce strádala vodou, což se stalo minulý týdne, kdy asi dvacítka nemovitostí neměla večer vodu. To je pro nás nepřijatelné. Proto jsme také požádali náchodský VaK, který nám vyšel vstříc. Doufám, že se to srovná a nebude muset cisterna jezdit půl měsíce – to nejsme schopni ufinancovat,“ obával se starosta.

Nakonec se řidič osmi kubíkové cisterny z VaK Náchod otočil s plnou nádrží během dvou dní celkem 14krát, aby se z horního konce Božanova prázdný vracela pro další vodu do vodojemu ve Křinicích. Ale po čtvrtém naplnění cisterny začala rapidně ubývat voda i zde a proto se musel najít zdroj až v Broumově.

Podle slov předsedy představenstva VaK Náchod Dušana Téra je tato situace v rámci Náchodska výjimečná. Vloni byl podobný problém s nedostatkem vody ve Sněžném na Rychnovsku, kde situaci vyřešili podpůrným vrtem.

Stejnou cestou by chtěl jít i Karel Rejchrt, který se z problémem obrátil i na krajský úřad. „Potřebovali bychom, aby zde vznikl posilovací vrt. Ubytovacích zařízení v obci přibývá a v turistické sezóně spotřeba vody dramaticky stoupne,“ je si vědom starosta, a dodává, že nějaký omezující limit maximálního počtu duší v obci zajistit nemůže. „Z naší strany žádná regulace není možná. Na druhou stranu jsme rádi, když turisté přijedou a díky jejich penězům může fungovat obchod a restaurace. Ten letošní rok je ale extrémní – nikdy jsme nezažili, aby tu bylo přes tisíc lidí na rekreaci,“ říká.

Tento týden se počet turistů snížil a problém s nedostatkem vody je prozatím zažehnán. „Teď už nemusíme dovážet. Lidé si asi uvědomili, že pokud chtějí mít vodu všichni, tak je potřeba s ní trochu šetřit.“ Aby podobné situaci do budoucna předešli, chtěla by radnice zakoupit menší tří kubíkovou cisternu, aby obec byla v případě potřeby soběstačná.

Co se týče zásobovaní vodou, tak je Božanov do jisté míry specifický. Výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod se totiž zabývá sama obec, která zřídila a vlastní společnost Vodovody a kanalizace Božanov. Zdrojem je tzv. zářez v oblasti Broumovských stěn, do něhož se podzemní voda zachytává z jednotlivých pramenů a je sváděna do vodojemu, který v roce 1923 vysekali do pískovcového podloží.