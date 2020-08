Požár kompletně zničil byt, ve kterém hořelo. Poškozená je také chodba na patře a vodou z hašení pak zejména byty v patrech pod ním. Mimo provoz zůstává jeden z výtahů.

V panelovém domě je 60 bytů, ve kterých žije 126 nájemníků. Zhruba třetina bytů nebyla požárem či jeho likvidací zasažena, další mají menší či větší poškození. Minimálně u čtyř bytů bude nutná rozsáhlá rekonstrukce.

Z úmyslného založení požáru je obviněn čtyřiapadesátiletý Zdeněk Konopka, který je ve vazbě. Prý chtěl jen příbuzné postrašit, netušil, jakou katastrofu může způsobit. Takto reprodukoval slova žháře již dříve státní zástupce Michal Król.

Z dostupných informací vyplývá, že k obětem se řadí manželka žháře Silvie (53), syn Lukáš (30) a vnuk Dominik (10). Maminka dítěte a snoubenka majitele bytu Lenka (30) je po smrti také. Stejně jako její těhotná sestra Nicola (17). Umírá zde další tříčlenná rodina: Lukáš (32), Lucie (37) a Melinka (11). K nezletilým obětem se počítá i Honzík (8) ze čtvrtého patra.

Smutný seznam uzavírají návštěvník prý jménem Petr nezjištěného věku a třiasedmdesátiletý senior. Žaneta (50), máma Lenky a Nicoly, je ve vážném stavu v péči specialistů popáleninového centra z Fakultní nemocnice Ostrava. Tamtéž po požáru končí i jistý Pavel. Život si zachraňuje Nicolin přítel Kuba, snad s lehkými popáleninami ruky? A o patnáctém, patrně posledním, hostu oslavy, se dosud nic neví. Zvířecí obětí činu Zdeňka Konopky je pes Monty, půldruhého roku starý labrador.

Obžaloba Zdeňka Konopku konkrétně viní z toho, že: “…v sobotu v podvečer měl vstoupit do panelového domu v Bohumíně, kde věděl, že v bytě v 11. patře žila jeho manželka se synem, jeho přítelkyní a jejich synem, a tam měl iniciovat za pomocí benzinu požár. To, zda vstoupil do bytu, což se domníváme, že se tak nestalo, zatím nevíme. Stejně jako to, zda tam hořlavinu vylil přes pootevřené nebo zavřené dveře. Všechny tyto okolnosti budou předmětem dalšího vyšetřování,“ popsal státní zástupce Michal Król.