Na videu, které žena později sdílela na sociální síti, je patrné, jak se policejní hlídka před předáním soudní obálky snaží ověřit totožnost adresáta. To ale skupinka odporujících lidí odmítala. „Podle čeho to chcete ověřit? My nemáme občanské průkazy České republiky. Považujeme se stále za občany Československé federativní republiky. Pro nás Česko není státem. Současná evidence obyvatel je nabouraná, podle ní nelze totožnost ověřovat,“ uvedla na videu Andrea Srbová a odkazuje se na Listinu základních práv a svobod.