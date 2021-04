Část rektorů se jednání účastnila osobně, část on-line, zapojil se i ministr školství Robert Plaga. Vedení vysokých škol pálí 4 témata spojená s pandemií koronaviru.

Návrat studentů

„Studenti nemohou chodit do laboratoří a pracovat na závěrečných pracích. Omezuje to tisíce studentů, proto tak tlačíme na to, aby dubnový termín byl splněn. Abychom mohli otevřít alespoň pro závěrečné ročníky,“ vysvětlil místopředseda ČKR rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.

Zapojení vysokých škol do očkování

Rektoři upozornili, že proces očkování v Česku je pomalý, VŠ jsou až jako poslední z hlediska prioritních skupin pro očkování, a to by se mohlo podepsat na dalším akademickém roce. „Bez proočkovaných akademických i neakademických pracovníků bude obtížné zajistit přijímací řízení i státní závěrečné zkoušky,“ zdůraznil Petr Štěpánek, rektor Vysokého učení technického v Brně a člen představenstva ČKR.

Zároveň nabízí vytvoření očkovací sítě, která by nezatížila veřejný zdravotnický systém. „My jsme schopni vytvořit seznamy, pomoci s logistikou, s prostory, ale nemůžeme nahradit lékaře. Očkování musí být svěřené způsobilému personálu, to znamená zdravotnickému. Ten jsou schopny zajisti jen tam , kde mají lékařské nebo zdravotnické fakulty," vysvětlil místopředseda Málek. Podle slov Petra Skleničky, předsedy ČKR a rektora České zemědělské univerzity v Praze, o této nabídce jednali se všemi ministry zdravotnictví. Odezva byla vždy kladná, ale ke konkrétním krokům nebo k domluvě na dodávku vakcín už nikdy nedošlo.

Provázanost s ekonomikou země

„Vysoké školy jsou od toho, aby vzdělávaly. Celá ta situace trvá více než rok, poškozené jsou už 2 ročníky a tím vzniká velký problém do budoucna, který ovlivní ekonomiku i konkurenceschopnost České republiky. To by si vláda měla uvědomit,“ myslí si rektor VUT Štěpánek.

Rektoři požadují, aby vláda stanovila jasná pravidla pro testování studentů, a to včetně možnosti akceptovat testy z veřejných odběrových míst, případně za kým půjdou náklady za testování. Vysoké školy zajišťují po celé republice výuku více než 300 000 studentů. Vybrané instituce jsou připraveny stát se pilotním místem pro testování PCR testy a kvalitními antigenními testy.

Prohlášení rektorůZdroj: ČKR

Vysokým školám chybí peníze, přibližně miliarda a čtvrt za loňský rok. Převážně kvůli zvýšeným nákladů na zlepšení podmínek online výuky. Také musí dotovat menzy a koleje, které fungují v důsledku pandemie v omezeném provozu nebo vůbec. Dále chybí obvyklé příjmy z aplikovaného výzkumu a v neposlední řadě i z poplatků za cizojazyčné vzdělávací programy, protože zahraniční studenti nepřijeli. „Věda se dá dělat online pouze v omezené míře, chybí například prezentování výzkumů na konferencích, které je často nutnou součástí grantů,“ okomentoval Málek.