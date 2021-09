Brněnský dopravní podnik ji zkoušel od dubna do konce června na tramvajové lince číslo 4, která jezdí přes historické centrum Brna. Člověka, který si aplikaci stáhl, upozornila, že se tramvaj blíží. Další fungování aplikace je však nejisté.

„Dodavatel nám předložil vyhodnocení projektu a kalkulaci na jeho rozšíření, ale tyto podmínky jsou pro nás zcela nereálné,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla byla cena vysoká ve srovnání se zájmem lidí o aplikaci. „Používal ji mizivý počet cestujících. Zadal jsem vyjednat lepší cenu,“ podotkl.

Někteří cestující, které redakce Rovnosti oslovila, však o aplikaci vůbec neslyšeli. Byla mezi nimi i šestatřicetiletá Brňanka Tereza Potěšilová. „Aplikace mi přijde prospěšná. Sama jsem taková byla a dívala se do telefonu,“ řekla.

Aplikaci si za tři měsíce stáhlo 2 928 uživatelů, kterým vyslala 11 243 varovných hlášení. „Ze skupiny lidí, kteří si aplikaci stáhli, tvoří šestasedmdesát procent muži a čtyřiadvacet procent ženy. Největší úspěch měla u věkové skupiny mezi osmnácti a čtyřiadvaceti lety,“ zmínila Tomaštíková.

Od června krátkou dobu fungoval i přechodový hlásič, který upozorňoval chodce na přijíždějící tramvaj. Umístěný byl v brněnské Benešově ulici. „Přechodový hlásič fungoval, už při instalaci byla odezva kolemjdoucích pozitivní," sdělila Tomaštíková. Ve hře bylo v případě pokračování projektu i přejmenování na Pozor šalina!

Primátorka: Pilotní provoz měl smysl

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové je jakákoliv ochrana chodců v zahuštěné městské dopravě, navíc když spousta z nich nespustí oči z mobilu, vítaná. „Čísla stažení nevypadají oslnivě, ovšem jestli systém vyslal přes jedenáct tisíc varovných hlášení, potvrzuje to, že kolizní situace nastávaly, a mělo smysl pilotní provoz spouštět,“ uvedla.

Podle koordinátora Besipu Pavla Čížka takových lidí přibývá. „Týká se to převážně náctiletých. Při chůzi po přechodu pak mohou přeslechnout blížící se tramvaj,“ míní.

Zkušební provoz aplikace pokračuje i v Praze. Potrvá do 15. září. „Testujeme zmiňovanou aplikaci také pro komunikaci mezi vozem a slabozrakými, kteří by prostřednictvím appky dostávali nejen informaci, že se tramvaj blíží, ale jaká to je linka, ve kterém směru a podobně,“ přiblížila mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. O dalším posunu podle ní rozhodne zastupitelstvo dopravního podniku.

Pozor tramvaj!

- Od dubna do konce června si mobilní aplikaci v Brně stáhlo 2 928 uživatelů, kterým vyslala 11 243 varovných hlášení.

- Ze skupiny lidí, kteří si aplikaci stáhli, tvoří 76 procent mužů a 24 procent žen.

- Největší úspěch měla aplikace u lidí mezi 18 a 24 lety.

Autoři: Michal Hrabal, Karolína Stárková