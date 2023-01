Podle horského záchranáře a mluvčího Horské služby ČR Marka Fryše byli pohřešovaná matka s dítětem nalezeni při pátrání v rojnici. "Ženu s dítětem našli kolegové, kteří prohledávali lokalitu Růžové hory rojnicí. V tomto úseku pátrali naši záchranáři na základě žádosti Policie ČR, která určila, co mají procházet," řekl Fryš.

Policie v pondělí oznámila, že poslední zjištěné místo pohybu pohřešovaných bylo ve středu 28. prosince odpoledne v okolí přestupní stanice lanovky na Sněžku na Růžové hoře.

V pondělí ráno vyrazilo hledat ženu s dítětem 120 horských záchranářů. K členům Horské služby Krkonoše se v pondělí ráno připojilo 16 jejich kolegů z Jizerských hor a 20 záchranářů z polské Horské služby GOPR, z toho jeden psovod a dva operátoři dronu. Do pátrání se zapojili také pracovníci Správy Krkonošského národního parku. Pátrací akce začala v sobotu 31. prosince. "Policisté, kteří pátrání vedli, nás požádali na pondělí o pomoc ve velkém rozsahu. Byla to jedna z nejrozsáhlejších pátracích akcí v Krkonoších v posledních letech," dodal Fryš.

Nepomohl ani vrtulník. Záchranáři nadále marně pátrají po matce s dítětem

Celkově na 150 se zvýšil od pondělního rána počet lidí, kteří pátrali v okolí Pece pod Sněžkou po čtyřicetileté ženě a jejím tříletém synovi z okresu Praha-západ. Zaměřili se na lokalitu kolem Růžové hory a cestu na Portášky. V akci byl opět vrtulník. Pokoj v penzionu v Peci pod Sněžkou, kde byla žena koncem roku ubytovaná, byl zamčený a před penzionem zůstalo její auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale žena v něm měla své věci.

"Budou se dělat rojnice po obou stranách cesty, kde je předpoklad, že se žena se sáňkami a dítětem pohybovala," řekl v pondělí ráno před začátkem pátrání náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr. Vycházelo se podle něj z toho, že žena zhruba před rokem stejný výlet absolvovala a je možné, že se na něj v minulých dnech vydala znovu. Záchranáři používali v terénu například čtyřkolky, pomáhali i psi policie a Horské služby. Pilotovi vrtulníku dělal přímo na palubě navigátora horský záchranář.

Pátrání po matce s dítětem je zatím neúspěšné, pokračuje na Nový rok

V neděli 1. ledna pátrali záchranáři v okolí Richtrových bud, Obřího dolu, Modrého dolu a Růžové hory. "Naši záchranáři dobře znalí místního terénu v těchto místech obrátili snad každý kámen a prohledali všechna zákoutí. Pátrání, do kterého byl zapojen i vrtulník Policie ČR s termovizí a s horským záchranářem jako navigátorem na palubě, bohužel nebylo úspěšné," popsal nedělní pátrání mluvčí Horské služby Marek Fryš.

Policie po dvojici pátrala od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. V Peci pod Sněžkou se ubytovala i se synem v neděli 25. prosince a pobyt měla do 30. prosince.

Zmizelou ženu a tříletého chlapce hledají v Krkonoších policisté a Horská služba

V pátek večer se majitelka penzionu obrátila na policii s tím, že ženu naposledy viděla v úterý 27. prosince dopoledne. Spojit se s ní nemohla, pokoj v penzionu byl zamčený a před penzionem zůstalo ženino auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale žena v něm měla své věci.