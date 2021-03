Mediálním prostorem ve čtvrtek večer proletěla informace, že před sídlem ministerstva zdravotnictví na pražském Palackého náměstí byl nalezen mrtvý muž s prostřelenou hlavou. Zbraň se našla opodál. Policie po pár hodinách sdělila, že kriminalisté nezjistili cizí zavinění. Motiv sebevraždy ani další podrobnosti policejní mluvčí Eva Kropáčová s ohledem na přání pozůstalých odmítá sdělit. Záhadný případ oficiálně nekomentoval ani nikdo z vládních představitelů. Jako by se tahle zpráva z krimi rubriky nehodila do pozitivního PR obrazu, který vytváří Babišovi spolupracovníci.

Veřejnost – kvůli koronavirové situaci už tak hodně vystresovaná – začala spekulovat: „Kdo to byl? Proč se zabil? A proč si vybral zrovna tohle místo?“ Pediatrička Tamara Polášková z Brna na facebookových stránkách své dětské ambulance zveřejnila příspěvek, který za dva dny získal (málo vídaných) skoro 60 tisíc sdílení.

„Tady se zastřelí zoufalý pán. Ten pán to udělal z nějakého důvodu přesně na daném místě. Chtěl něco říct. Ten pán udělal stejný čin jako Palach před x lety. Tehdy se o Palachovi nepsalo, neboť se to režimu nehodilo. Psalo se o něm o léta později, když se stal symbolem svobody, symbolem revoluce. Úplně stejně se teď nepíše o onom pánovi, neboť se to naší vládě nehodí,“ míní doktorka.

Také jeden ze vzkazů před vstupem do budovy Blatného ministerstva přirovnává tento případ k činu studenta Jana Palacha, jenž se 16. ledna 1969 upálil před Národním muzeem na protest proti pasivnímu přístupu Čechoslováků po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy v čele se SSSR v srpnu 1968. O dvacet let později byl takzvaný Palachův týden na počátku pádu komunistického režimu.

„Kolik dalších sebevražd tento režim tají? Kdo bude další?“ ptá se nyní jeden ze vzkazů na pietním místě před buduvou vládního resortu zdravotnictví. „Národe, probuď se a povstaň!“ burcuje další slogan. „Jeho krev je na vašich rukách,“ vzkazuje Babišovi a spol. na kusu látky potřísněné červenou barvou jiný protestující. I podle nálepek o návratu dětí do škol je zřejmé, že na Palackého náměstí přicházejí hlavně odpůrci vládních opatření proti šíření infekční virózy covid-19. Objevily se tu i názory, že SARS-CoV-2 je uměle vytvořený virus a občany sužuje „plándemie“.

Dopis na rozloučenou muž nezanechal

Kolem nedělního poledne reportér Pražského deníku potkal několik lidí, kteří se na Palackého náměstí zastavili. „Nesouhlasíme s tím, co se tady děje,“ odpověděly dvě dámy na dotaz, proč sem přišly. „Pána jsem neznala, ale je to tragédie, která se zametla pod koberec,“ dodala jedna z nich. Zapálení svíčky jim komplikoval silný vítr. Dorazily prý i za kamarády a znamé z jiných koutů republiky, kteří kvůli nouzovému stavu do metropole nemohou. Po chvíli přistoupil muž s klouboukem, který před dveřmi ministerstva zdravotnictví poklekl a věnoval tichou vzpomínku „neznámému vojínovi“. Stopy čtvrteční děsivé události už viditelné nejsou.

Praha - Důrazně se ohrazujeme proti šíření nepravdivé informace týkající se sebevraždy muže na Palackého náměstí. https://t.co/fhE3GTQGoI #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) March 17, 2021

Podle informací Práva po sobě sebevrah nezanechal žádný dopis na rozloučenou. Svědectví z místa tragického činu hovoří o tom, že muž vystoupil krátce po 19. hodině z tramvaje na zastávce Palackého náměstí a vydal se rovnou před neoklasicistní budovu z dvacátých let minulého století, kde se zastřelil. „Policie nás v této věci požádala o součinnost a vyžádala si od nás kamerové záběry z okolí budovy, které jsme jí poskytli,“ uvedla už v pátek mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Některá další média mezitím uvažují, zda (a jaký) mělo na čin neznámého muže vliv onemocnění covid-19 a s ní související restrikce včetně omezení pohybu mezi okresy či zákaz nočního vycházení. Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech už loni v září varovali, že důsledky koronavirové nákazy mohou zvýšit riziko sebevraždy. Vědci z oborů psychiatrie a psychologie zaznamenali oproti výzkumu v listopadu 2017 rovněž strmý nárůst duševních onemocnění, kterým teď může trpět až třetina dospělé populace.

Těžko soudit, zda měl psychickou poruchu také padesátiletý muž s prostřelenou hlavou před Blatného úřadem. Neví se jistě ani, zda Palackého náměstí zvolil náhodou či demonstrativně. Jeho konání každopádně vzbudilo velký ohlas a nedělní návštěva pietního místa působila trochu depresivně. Jako by nestačilo, že je v centru Prahy bez zahraničních turistů a dalších návštěvníků v období lockdownu už tak dost „mrtvo“…