Špitál podle Wolfové například „zbytečně“ intuboval jednoho z pacientů, který to podle sestry nepotřeboval, na covidaria byli pacienti sváženi z jiných oddělení jen proto, že byli pozitivní a lékaři chtěli covidária „vytížit“ a doktoři podle sestry mezi odděleními chodili jen v běžném operačním plášti, nikoliv v neprodyšných gumových oblecích.

Video je součástí obsahu kanálu nové politické strany Manifest – Pravá svoboda a prosperita. Rozhovor s místy až „návodnými otázkami“ vede předseda strany David Tesař.

Hlavní sestra přerovské nemocnice: Už nevnímáme, jestli je červenec, nebo Vánoce

Nemocnice na dotaz Deníku potvrdila, že sestra je její zaměstnankyní. Jenže v době, o které hovoří, sloužila na covidovém oddělení jen dvakrát, jinak pracuje kardiologii. Věci, které sestra na videu tvrdí, označila nemocnice za nesmysl.

Deník se pokusil tvrzení ověřit formou rozhovoru přímo u zdravotní sestry. Na žádost o rozhovor ale přes sociální sítě nereagovala a šéf strany Manifest vzkázal, že se Wolfová zatím nechce k otázkám novinářů vyjadřovat a chystá vlastní veřejné prohlášení. Video mezitím dál putuje internetem a má přes 30 tisíc shlédnutí.

„Byl covid pozitivní, proto nesměl na sál. Musel jít jako poslední, před ním šly všechny plánované příjmy. Pacienti de facto bez problémů. Na sál šel až po nějakých 24 hodinách, zemřel. Zarazilo mě, že za dva dny vystoupil v televizi šéf oddělení a řekl, že pacienta neviděl tak rychle zemřít s infarktem,“ popisuje Jana Wolfová příjem a následně úmrtí bezmála sedmdesátiletého pacienta s rozsáhlým infarktem do FN Královské Vinohrady.

Je to jedna ze situací, které měla být zdravotní sestra v nemocnice během pandemie svědkem. Wolfovou k vystoupení podle ní přimělo dění a podoba poskytované péče, která se vlivem covidu v nemocnici měla rapidně změnit pro pacienty k horšímu. S čímž ona sama nesouhlasí.

Bojíme se toho, co přinesou svátky, zní z covid oddělení litoměřické nemocnice

Kromě zmiňovaného infarktu měla být také svědkem rozhodnutí lékaře o intubování pacienta, aniž by to bylo vzhledem k jeho zdravotnímu stavu potřeba, nebo porušování hygienických opatřeních na covidovém oddělení.

„Překvapilo mě, že veškerý personál v „čisté části“ chodil bez ničeho, ta čistá část byla od té infekční oddělena pouze závěsem. My jsme se čtvrt hodinky oblékali do gumáků, několikatero rukavic. Když jsme přišla takhle vybavená na pokoj, kde leželi ti superinfekční pacienti, tak tam lékař seděl jen v jednorázovém operačním plášti,“ vypráví na videu Wolfová. Popisované události se měly stát letos v lednu, kdy epidemie masivně nemocnice zasáhla.

Nemocnice slova Wolfové odmítá

Jana Wolfová pracuje ve zdravotnictví téměř třicet let, devět z toho na kardiologické klinice FN Královské Vinohrady (FNKV) jako staniční sestra. Na covidárium měla být poslána za své „politické a společenské názory“, kterými se netajila a prezentovala je skrze sociální sítě. Nemocnice něco takového popírá. „V lednu 2021 odsloužila dvě služby na covidovém oddělení,“ řekla Deníku mluvčí nemocnice Tereza Romanová.

„Její veřejný projev nereflektuje realitu ve FNKV a řada jejích spolupracovníků se s jejími vyjádřeními neztotožňuje. Při prověřování popsaných situací se jí popsaná skutková podstata nepotvrdila,“ reagovala Romanová.

Lékařka: Z očkování se stalo ideologické téma. Světlo na konci tunelu nevidíme

Důrazně odmítá, že by nákaza covidem měla nějakou úlohu při rozhodování o akutních ošetřeních nebo že by byla personálem porušována opatření. „Nošení ochranných pomůcek v červené zóně nemá žádné výjimky. Navíc pracovníci, kteří tam slouží, na vlastní oči vidí, co onemocnění Covid-19 způsobuje, a proto nedává smysl, že by riskovali, že se dobrovolně nakazí,“ doplňuje mluvčí nemocnice.

Z videa přímo nevyplývá, proč Jana Wolfová veřejně vystoupila a zda chtěla svojí výpovědí sledujícím říct, že je například pandemie uměle vyvolávaná hysterie a zdravotníci o její skutečné závažnosti lžou. „Pro paní Wolfovou byla pozornost lidí po zveřejnění videa obrovský šok, je jí to značně nepříjemné. A proto se rozhodla veřejně dále nevystupovat a záležitost nekomentovat,“ sdělil stanovisko sestry Tesař.

Jana Wolfová má podle Tesaře připravovat tiskové prohlášení, ve kterém se k situaci vyjádří. Nemocnice, která s výpovědí zaměstnankyně nesouhlasí, připouští i možnost, že vyjádření ovlivnil i formát rozhovoru. „Je možné, že řada jejích vyjádření byla modifikována návodnými dotazy moderátora,“ dodává Romanová.

Záchranářka: Lidé nerespektují nutnost nošení respirátorů. Ohrožují tak i nás

Strana Manifest má své kořeny v roce 2020. Považuje se za „novou svěží pravicovou reformní stranu“. Kroky vlády v době pandemie označuje za teror a podobný nástroj na pošlapání svobod jako byla Heydrichiáda nebo komunistická totalita. K emailu, přes který se video se sestrou z Vinohrad šíří, je připojen i odkaz na bankovní účet, kam mohou lidé nové straně posílat peníze.