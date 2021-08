Zapálený pěstitel sklízí ve Služíně plody i na dlažbě před domem. Třímetrový šlahoun vyrazil přímo pod okny.

"Nevím kde se tam vzal. Šel jsem vytrhávat trávu mezi kachličkami a najednou sem se zarazil. Místo plevele tam rostl meloun. Tak jsem ho tam nechal a dnes už má okolo tří metrů a dva plody. Ten větší už má okolo dvou kil, uvidíme jestli dozraje," komentuje Antonín Hlavinka, který začal pěstovat vodní melouny před deseti lety.

Prvně se sázela semínka, následovalo roubování. "Začal jsem jako každý jiný semínky. Pak mi syn Martin jednou přivezl roubované melouny. Sehnal jsem si semínka tykve a narouboval je. Čekal jsem co to udělá, bylo to buď anebo," popisuje začátky čilý důchodce a pokračuje: "Celkem se začalo dařit. První rok byla úspěšnost stoprocentní, pak to bylo některé roky horší, ale vždycky něco vyrostlo."

Pomohl i internet

"Letos jsem zkusil nový způsob roubování, který jsem našel na internetu. Myslím si, že je nejlepší. Největší meloun na zahradě má deset kilo a stopka je pořád zelená. Uvidíme kolik nakonec bude vážit," usmívá se Hlavinka s tím, že největší meloun, který kdy vypěstoval měl třináct kilo. "Okolo deseti kilogramů ale mají melouny každý rok," dodává služínský pěstitel.

Melouny začínají mít malé plody koncem června, dozrávají na přelomu srpna a září. "Mám tam okolo patnácti kusů. Vysazuji je postupně, aby nedozrávaly najednou. To bychom neujedli," prozrazuje Hlavinka závěrem postup výsadby.

Melouny vodní jsou považovány za ovoce, ale jedná se o plodovou zeleninu. Melouny obsahují více než devadesát procent vody a pěstují se hlavně v teplejších oblastech, původem jsou z Afriky.