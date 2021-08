Kde jinde než na Benešově třídě by měl začít seriál Deníku o největších ostudách krajského města. Benešova třída je v Hradci Králové dlouho tématem číslo jedna. Nejlidnatější ulice ve městě je už roky ve zbídačeném stavu. Některé pohledy připomínají ukrajinskou Pripjať v blízkosti Černobylu. Jenže na Benešovce na rozdíl od Pripjati stále žijí tisíce lidí.

Tolik potřebnou revitalizaci se politikům přes opakované předvolební sliby nedaří dokončit. Oprav se v roce 2014 dočkala prostřední část ulice. Zbytek na ni dál čeká. Hradecké radnici se sice letos podařilo vyřešit spor s majitelem místního obchodu Milanem Moupicem, který postup prací blokoval, jenže zahájení rekonstrukce je i tak roky vzdálené.

„S plnou zodpovědností říkám, že tento nájemce opravdu svou neústupností práci na rekonstrukci zdržel,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Radnice už před dvěma lety přiznala, že v tomto volebním období nestihne s pracemi začít. Jejich start plánovala na rok 2023. Ani to už teď ale neplatí.

Kvůli zdlouhavým jednáním s Milanem Moupicem totiž městu vypršela platnost některých klíčových dokumentů, které radnice potřebuje k zisku územního rozhodnutí. „To předchozí územní řízení bohužel bylo z důvodu průtahů, nikoliv na straně města, zastaveno,“ řekl Deníku letos na jaře investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). V současnosti radnice aktualizuje potřebné dokumenty tak, aby nejdéle na podzim požádala o územní rozhodnutí znovu. Snad už úspěšně a naposledy.

Začátek prací? Podzim 2024

V praxi to však znamená, že oproti harmonogramu z roku 2019, který počítal se začátkem prací na podzim 2023, je projekt v ročním skluzu. Vypadá to tedy, že nejbližší možný termín se posunul až na podzim roku 2024. Přesné termíny už ale radnice raději neuvádí. Délka územního řízení, stavebního povolení nebo projektování a soutěžení dodavatele se totiž jen těžko odhaduje. A to i proto, že lidí, kteří se v dalších fázích mohou k plánu revitalizace vyjádřit, jsou tisíce.

„Účastníkem územního řízení budou všichni vlastníci dotčených nemovitostí, kterých jsou téměř dva tisíce. Vzhledem k tomu, že je jich tolik, není možné předjímat, jak dlouho bude toto řízení trvat. Po získání územního rozhodnutí se bude moci zahájit příprava projektové dokumentace pro stavební povolení a pak správní řízení k získání stavebního povolení,“ popsal složitost procesu investiční náměstek Jiří Bláha.