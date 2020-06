Mimořádné opatření hygieniků: OKD musí do prázdnin otestovat všechny zaměstnance

Všechny své zaměstnance, tedy nejen pracovníky z Dolu Darkov a Golf resortu Lipiny, musí nechat testovat na covid-19 společnost OKD, a to do konce června. Vyplývá to z mimořádného opatření, které v pondělí odpoledne zveřejnila Krajská hygienická stanice v Ostravě.

Plošné testování v souvislosti s nákazou Covid-19 v Dole Darkov na Karvinsku. Hygienikům pomáhala i armáda. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě zrušila už v pátek mimořádná opatření zavedená kvůli šíření koronaviru na Karvinsku. Povolila akce nad 100 lidí i návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Města a obce v okrese Karviná už rovněž nemusí pravidelně provádět dezinfekci veřejných prostranství. Opatření souvisela s ohniskem nákazy nemoci covid-19 v karvinském Dole Darkov společnosti OKD. Kvůli tomu se 25. května neuvolnila část opatření, která se rušila jinde v Česku. Všechny články k tématu KORONAVIRUS NA DOLE DARKOV najdete zde Pondělní nařízení hygieniků se netýká Dolu Darkov, kde se už plošné testování dělalo, a Golf resortu Lipiny, který není spojený s těžbou uhlí. Testování bude provedeno pomocí rychlotestů, které OKD dodá KHS. OKD musí provést preventivní otestování všech zaměstnanců v termínu od 17. do 30. června a následně do 5. července předložit na KHS výsledky testování. Jedná se o preventivní testování, v případě pozitivního výsledku RT bude u příslušného zaměstnance proveden PCR test. Vanda Staňková: Kdy obnovíme těžbu na Dole Darkov, zatím nevíme Přečíst článek › „S opatřením se seznamujeme. V tuto chvíli tým lidí logisticky připravuje testování,“ řekla pro Českou televizi mluvčí OKD Naďa Chattová. V karvinských dolech pracuje zhruba 8400 lidí, přímo v Dole Darkov a na něm navazující úpravně uhlí pracuje 1800 lidí. Nákaza se zde začala šířit v polovině května. Darkovské ohnisko Důl Darkov je v současnosti jediným ohniskem nákazy v Moravskoslezském kraji. Celková situace v kraji má podle hygieniků příznivý vývoj, k 15. červnu je hlášeno 1807 pozitivních, za posledních 24 hodin přibylo 5 osob, 4 z okresu Karviná. OKD žádá stát, aby proplatil 1,2 miliardy Kč vynaložené na útlum Přečíst článek › V souvislosti s Darkovem je aktuálně v evidenci hygieniků 494 nakažených lidí. Je mezi nimi 321 zaměstnanců, 159 jejich příbuzných, deset lidí z firem, které se v dole starají například o údržbu a dvaadvacet polských pendlerů. Jak uvedla Česká televize, k darkovskému ohnisku hygienici řadí i čtyři případy z okresu Frýdek-Místek, které nakazil člověk z tohoto ohniska. Pendleři a samoplátci Ředitelka krajských hygieniků Pavla Svrčinová po jednání krizového štábu kraje uvedla, že situaci na Darkově se hygienikům podařilo podchytit a počet nově nakažených se snižuje. Za problém označila nemocné pracovníky z Polska, kteří se testují jako samoplátci. Test jim vyjde pozitivní, do práce nepřijdou a zůstanou v Polsku, ale hygienici by potřebovali dohledat jejich kontakty a navázat s nimi spojení je časově náročné. Lokální ohniska Covid-19 má nyní v Česku podle epidemiologů už jen lokální ohniska, zejména v Moravskoslezském kraji a Praze. Ve většině regionů se nové případy ve větším počtu neobjevují. Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) by na konci června mohlo být v tuzemsku asi 11.000 až 11.400 případů nákazy. Mimořádné opatření Plné znění opatření zveřejných v pondělí 15. června 2020 si můžete přečíst zde (pro zvětšení na obrázek klikněte): Zdroj: KHSO

Autor: Karolína Bennetová