„Do westernového městečka v Boskovicích jsem přivezl dvě misky červeně zbarvené zeminy. Přesně z míst, kde se zmíněný snímek natáčel. Jednalo se o lokality se scénami Rosewellu a pak ještě apačského puebla u filmové řeky Rio Pecos,“ řekl Deníku Jan Machálek z Brna.

Jeho zálibou je vyhledávání míst, kde se známé filmy o náčelníkovi Apačů točily. Podle jeho slov bylo v dovezení půdy kus symboliky. V boskovickém westernovém městečku totiž už druhým rokem hrají unikátní divadelní představení na motivy slavného filmu z roku 1963 a knih Karla Maye.

„V Boskovicích je jak indiánské pueblo, tak kulisy městečka Rosewell. V těchto místech jsem zeminu přivezenou z dnešního Chorvatska vysypal,“ uvedl Machálek, který pracuje jako celník na letišti v brněnských Tuřanech.

Filmové městečko Rosewell filmaři umístili nedaleko železniční tratě na pobřeží Jaderského moře mezi městy Zadar a Knin. Do této lokality vyrazil Machálek se ženou před dvěma lety. Pomocí srovnávacích fotografií a krajiny se jim podařilo místo najít. „Vše je už nyní zarostlé a změněné k nepoznání. Pro mě však mají taková místa magické kouzlo i po desítkách let. Na filmech na motivy knih Karla Maye jsem vyrostl a drží se mě to dodnes,“ pousmál se Machálek.

Unikátní kulisy

Při velkolepé show pod širým nebem se ve Westernovém městečku v Boskovicích drží filmové předlohy a využívají dialogy i hudbu z původního filmu. Publiku mají vyrazit dech unikátní kulisy. Šedesát metrů dlouhé kolejiště s tunelem, třítunová lokomotiva, nádraží městečka Roswell a replika dobového saloonu. Nechybí ani devítimetrový vodopád a jezírko. A také speciální pyrotechnické efekty.

Autorská práva koupili loni Boskovičtí na další tři roky. Letos připravili novinky. „Pod vedením režiséra Igora Krištofa přibyly akční scény. O nové jezdecké scény se postaral představitel Vinnetoua, trikový jezdec Michal Bednář. Více akčních scén vzniklo i pro Old Shatterhanda, jehož hraje herec Národního divadla Brno Martin Veselý,“ upřesnil šéf Westernového městečka Boskovice Luboš Jerry Procházka.