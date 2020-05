O zapůjčení sochy Radegasta na deset měsíců požádalo Národní zemědělské muzeum Ostrava. Ivan Berger, ředitel Národního zemědělského muzea, na zasedání uvedl, že plánovaná národohospodářská výstava má dvě témata - zemědělská technika a potraviny.

„Program se snaží prezentovat sbírky muzea. Oslovili jsme pivovar Radegast, neboť v našem zájmu je mapovat historii regionálních potravinářských provozů. Podstatou je, že pivovar Radegast má padesát let. Proto jsme přišli za starostou, aby třešničkou na dortu byl Radegast,“ řekl Ivan Berger.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin je proti půjčení, podobně jako například místostarosta Pavel Mička. Místostarosta sdělil, že jako Frenštátčan si přeje, aby socha Radegasta byla ve Frenštátě pod Radhoštěm a ne někde jinde, starosta vyslovil obavu, že vznikne precedens, a pak přijdou i jiné subjekty, kteří chtějí Radegasta půjčit.

Větší část zastupitelstva ale byla spíše pro zapůjčení - Například radní Zita Kučová. „Myslím si, že pokud tady socha Radegasta nebude pár měsíců, není to ani na rok, tak to Frenštát, turisté a svatebčané přežijí, protože v Ostravě na tu výstavu přijde daleko více lidí. Beru to jako propagaci města, která by do Frenštátu mohla přilákat více turistů,“ uvedla Zita Kučová s tím, že na výstavě mohou lákat také na aquapark, kluziště, krytý bazén, muzeum, Horečky či skokanské můstky.

Podobný názor zastávala radní Zdeňka Leščišinová, která chápe obavy některých zastupitelů z možného poškození sochy. „Pojistka na přesun je – je tam odborná firma. Stěhují se jiné artefakty,“ poznamenala.

Opačný názor měl zastupitel Čestmír Mikeska, který se domnívá, že efekt propagace pro město nebude velký. „Již jen z úcty k Albínu Poláškovi, který paří k celosvětově uznávaným sochařům, bychom měli s touto perlou Frenštátu nakládat obezřetněji,“ dodal s tím, že pivovar Radegast už si dávno mohl pořídit repliku sochy.

Zastupitel Aleš Langer poukazoval na to, že pojištění na dva miliony korun je nízké. „Když do toho auta třeba najede kamion socha se zničí a město bude mít jen dva miliony,“ vysvětlil obavu Aleš Langer, který podobně jako někteří další zastupitelé mysleli, že výstava je aktivitou pivovaru.

Ředitel muzea Ivan Berger přítomné ujistil, že socha Radegast bude mít nejlepší péči a že oslovil odborníka, který stěhoval sousoší lidických dětí.

Zastupitelé se i tak nemohli shodnout, někteří chtěli platbu za pronájem sochy a podobně. Zdeňka Leščišinová navrhla, že by se měli zastupitelé vyjádřit alespoň v tom smyslu, zda je vůle půjčit nebo ne a poté dopilovat podmínky smlouvy. Ještě upozornila, že o zapůjčení sochy nežádá pivovar ale zemědělské muzeum.

Nakonec zastupitelstvo 11 hlasy schválilo záměr výpůjčky sochy Radegasta pro účely výstavy s názvem "50 let pivovaru Radegast v Nošovicích" realizovanou v Národním zemědělském muzeu v Ostravě, v případě, že na příštím zasedání schválí smlouvu, v níž budou podmínky za jakých město sochu půjčí.

K TÉMATU

Originál Radegasta vytvořil frenštátský sochař Albín Polášek v roce 1931. Byl ve dvojím provedení – jeden stojí v pražské ZOO, druhý ve vestibulu frenštátské radnice. Na Pustevnách směrem k vrcholu Radhoště stojí replika sochy.