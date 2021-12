Nové vegetační úpravy. Takto radní charakterizovali změnu v centru města. „Jsou to dvě nové řady stromů na západní straně. Byly vysázeny nejen po jejím vnějším, ale i prakticky po celém vnitřním obvodu. Něco takového bylo v jedné z prvních variant, kterou jsme chtěli prosadit, ale která nezískala povolení od památkářů. Ale my si prostě myslíme, že to tam být musí,“ přiznal starosta Pavel Pacal.

Toto rozhodnutí vzbudilo rozruch v telčské pobočce Národního památkového ústavu (NPÚ), pod kterou spadá celá Vysočina. Podle její mluvčí Ilony Ampapové památkáři s městem projednávali revitalizaci náměstí už od roku 2013. Definitivní slovo padlo v roce 2020. „Zeleň na Karlově náměstí považujeme za jeho významnou součást. Zároveň je ale důležité, aby byla umístěná podle schválené projektové dokumentace,“ ohradila se Ampapová proti třebíčské revoltě.

Památkáři podle ní přistoupili na řadu věcí týkajících se zeleně – například souhlasili s druhovou změnou stromů, která nevychází z historické podoby náměstí, s přidáním osamoceně stojícího stromu na východní straně, rozšířením obvodu stromů vysázených kolem sousoší Cyrila a Metoděje.

„Nebo s vytvořením pobytových teras při jižní straně. Ty jsou uzpůsobeny pro květinové záhony, nikoliv pro kořeny stromů. S koncepcí zeleně korespondovalo umístění dvou nových vodních prvků. Zdejší moderní fontána vzešla z architektonické soutěže, kde zadání předpokládalo podstatně jiný prostorový kontext, než který nyní spontánně vzniká,“ vypočítala mluvčí s důrazem na to, že schvalování projektu bylo velmi náročné a že se od něj nynější výsadba zásadně odchyluje.

Na dotaz, zda Třebíči za tyto svévolné úpravy hrozí nějaké sankce, odpověděla jen neurčitě. „Sankční postihy jsou v kompetenci správních orgánů, nikoliv NPÚ,“ sdělila.

Trošku si zarebelovat

Radní ale na svém rozhodnutí trvají. Podle nich je nutné revitalizaci využít, aby byl pobyt na náměstí příjemný a aby se myslelo i na budoucí generace. „Zkoušeli jsme různé varianty, jak se s památkáři dohodnout, ale když nepomohlo nic po dobrém, museli jsme trošku zarebelovat,“ podotkl Pacal. Je přesvědčený, že veřejný prostor potřebuje více zeleně a stínu. „Je to promyšlený krok, na který druhá strana ale nechtěla slyšet. Nezbylo nám tedy nic jiného, než to provést tímto způsobem,“ vyjádřil se Pacal rezolutně.

Rozhodnutí radních fandí Ladislava Zoňová. „Naprosto s tím souhlasím. Vždyť stín je potřeba. Kdyby tady nebyly ty stromy, v létě by se tu nedalo vydržet. Často jezdím do Znojma, kde mají také krásné náměstí, ale chybějí tam stromy. V létě se přes tu plochu ani nedá jít, jak je rozpálená,“ uvedla obyvatelka města.

Opoziční strana Třebíč Občanům! (TO) ve svém programu uvádí, že si náměstí zaslouží více zeleně a laviček. V tomto jsou tedy nyní koalice i opozice zajedno, byť spor s památkáři je pro opozici novinkou. „Přiznám se, že o tomhle vůbec nevím, je to čerstvá záležitost. Spíše bych byl taky pro více zeleně, ale předpisy by se dodržovat měly. Snad se to podaří nějak uspokojivě vyřešit,“ zamyslel se zastupitel Rostislav Štork z TO.