Spoléhají na to, že v době před Vánocemi řada lidí skutečně očekává zásilky. Odborníci i policisté radí: vše si nejprve ověřte, na nic neklikejte, nic nevyplňujte, peníze neposílejte! V opačném případě může dojít ke ztrátě citlivých údajů, včetně bankovních.

Obezřetnost se vyplatila panu Jiřímu (55 let) z Ostravska, kterému na mobilní telefon přišla textová zpráva o balíku. V první fázi nabyl dojmu, že jde o SMS týkající se jeho zásilky.

„Opravdu jsem v té době čekal balík. Ta SMS přišla z čísla, jež začínalo 9. Konkrétní dopravce tam uvedený nebyl,“ uvedl pan Jiří, který Deníku přeposlal zmíněnou textovou zprávu, v níž chyběly čárky a háčky.

„Dobry den – vas balicek se nam nepodarilo doručit. Pri rezervaci noveho terminu doruceni nebo vyzvednuti nasledujte tento odkaz:…“ stálo ve zprávě s připojeným odkazem. A na něj pan Jiří klikl.

Smyšlený celní poplatek

„Nabídlo mi to termín doručení s výběrem všedního dne nebo víkendu, chtěli adresu a pak ještě něco,“ doplnil pan Jiří. Zpozorněl ve chvíli, kdy se mu objevilo oznámení, že balík je v celním skladu a je nutné doplatit padesátikorunový celní poplatek.

„V tu chvíli jsem pochopil, že něco není v pořádku. Mnou objednaný balík nebyl ze zahraničí. Když mě to pak vyzvalo, abych provedl platbu, hned jsem vycouval,“ řekl pan Jiří. Podle něj ale není vyloučeno, že pokud by někdo opravdu čekal balíček za zahraničí, mohl by platbu provést.

Policisté nabádají k obezřetnosti při reagování na textové zprávy i e-maily. „Doporučujeme nejen při nákupech cestou internetových obchodů, platbě a následném převzetí zboží, ale obecně při každé komunikaci v kyberprostoru chovat se velice obezřetně. Neotevírat přílohy v e-mailech s podezřelým obsahem, nereagovat na žádosti o zaslání přihlašovacích hesel a podobně,“ uvedla Daniela Vlčková z moravskoslezské policie.