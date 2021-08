Vichřice zničila v Havlíčkově Brodě střechu bytovky. Nemá ji kdo opravit

Žijeme jak kočovníci, ale co se dá dělat, povzdechne si Ivana Guhlová a ukazuje do místnosti kde byl dětský pokoj. Teď je tam tma, vlhko, pach po plísni a do kbelíku kape voda. Guhlovi jsou jednou ze dvou rodin, které se musejí vystěhovat z bytovky v Reynkově ulici v Havlíčkově Brodě na Vysočině. Střechu domu zničila červencová bouřka. Město zatím nenašlo firmu, která by střechu opravila.

Ze zničeného bytu v Reynkově ulici se rodina Ivany Guhlové musí vystěhovat. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V osudný den osmého července večer byla Ivana Guhlová, nemocniční sálová sestra v práci. „Manžel byl doma, když se přihnala hrozná bouřka. Volal, že se nám valí voda do bytu a on je bezmocný. Uklouzl po mokrých schodech a zlomil si nohu,“ popsala paní Ivana. Když dorazila domů, u bytovky už byli hasiči, v bytě potopa a manžela odvezla sanitka. Guhlovi bydlí těsně pod střechou, která nevydržela nápor vichru. „Ze střechy se utrhla krytina. Zdemolovala střešní okno a voda se valila dovnitř. Vyhodili jsme koberce, matrace, nábytek. Všechno nasáklo vodou, která nám prosakovala až do spodní místnosti do obýváku,“ popsala Ivana Guhlová škody, které voda napáchala. Povodně v Dolních Bojanovicích: Pokračuje vysoušení, čeká se na řemeslníky Přečíst článek › V současné době je podkroví vystěhované. Guhlovi přebývají jen v kuchyni a jednom pokoji. Jejich nejstarší dcera která přijela na návštěvu z ciziny je u sousedů. „Jsem ráda, že jí tady mám. Pro mě je to stres. Manžel má nohu v sádře. O vyklizení jsem se musela postarat sama, pomohli mi naštěstí známí a kolegové. Pořád jsme na tom ale líp, než ti chudáci na Moravě,“ dodala. Stejně dopadla i rodina Sychrových. „Všechno máme zničené. Nábytek, postele, nové koberce. Všechno jsme museli vyházet, ale Guhlovi jsou na tom hůř,“ konstatovala Pavla Sychrová. Jen strohý záznam V archivu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina je o události v Reynkově ulici jen strohý záznam. „Ve 22.19 technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, zajištění utržené střechy,“ napsali hasiči. Podle Pavly Sychrové nebyla střecha na domě v nejlepším stavu už před bouřkou. „Už dřív nám střechou zatékalo do bytu. Někdy jsme museli spát se škopkem. Byla jsem si na úřadě stěžovat. Vždycky pak někdo přijel, něco ve střeše zamázl, a bylo to,“ povzdechla si. OBRAZEM: Nečekaná bouře a krupobití. Jihlava zažila supercelu Přečíst článek › Dům v Reynkově ulici je majetkem města Havlíčkův Brod. „Samozřejmě hned jak došlo k té nešťastné události, snažili jsme se dát střechu do pořádku. Ukázalo se ale, že je v horším stavu než jsme čekali, Několikrát jsme ji před tím už nechali opravit, ale teď potřebuje úplnou výměnu,“ konstatoval místostarosta Zbyněk Stejskal. Jak dodal, město nenašlo zatím žádnou firmu, která by střechu opravila. „Střecha je zatím provizorně zajištěná. Do prvního kola soutěže na její opravu se nikdo nepřihlásil,“ potvrdil starosta Jan Tecl. Obě rodiny se musejí z domu vystěhovat. „Dostanou náhradní byty. Stejné, co do kvality a vybavení. Rozhodla o tom rada města,“ oznámil starosta Tecl. Rodiny dostanou byty na Smetanově náměstí a tam už zůstanou. Jejich poškozené byty nechá podle starosty město opravit a nastěhují se do nich jiní nájemníci. Následky nedělních bouřek: zničené zaplachtované střechy i strom přes stezku Přečíst článek › „Jsem zvyklá na sousedy. Kuchyni mám na míru. Co s ní udělám? Byla drahá. Nelíbí se nám ani ten byt, je nedodělaný. Dvě místnosti a kuchyně. Budeme ještě měsíc čekat na stěhování, ale co můžeme dělat,“ posteskla si Ivana Guhlová. Spokojená není ani Pavla Sychrová. „Místnosti jsou maličké, nedostavěné. Jsem starší, stěhovat se mi nechce. Mám pět vnuků, až přijedou na návštěvu, kam je dám,“ poznamenala. Pomoc neziskovek Pomoc lidem v tak složité situaci mohou nabídnout hlavně neziskové organizace. Například oblastní charita. „Naše možnosti jsou ale omezené,“ upozornila ředitelka Simona Tomanová. Jak dodala, pomáhá brodská charita už obyvatelům domu v Břevnické ulici v Brodě, kteří také přišli kvůli vichru o střechu. „Tento rok je skutečně zvláštní. V Břevnické jsme provedli šetření a napsali žádost o příspěvek na diecézní charitu. Ti lidé jsou v krizové situaci. V současné době je ale většina pomoci určená pro oběti tornáda na Moravě a z té nelze čerpat,“ upřesnila.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu