VIDEO: Strážníci zveřejnili záznam běsnění šíleného střelce z benzinky

Ne, to není Amerika, to je východočeský Trutnov. Zdejší městská policie zveřejnila videozáznam z kamerového systému, který dokumentuje březnové řádění nepříčetného útočníka v dlouhém koženém babátě a se zbraní v ruce na trutnovské benzince, kde zranil strážníka a zdemoloval auto strážníků. Záběry jsou to neuvěřitelné. Podívejte se na videa. První je z jeho řádění, druhé ze zadržení policií.

Řádění nepříčetného útočníka na trutnovské benzince | Video: Městská policie Trutnov